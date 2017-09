Ferrari subhastarà una última edició del LaFerrari Aperta per causes benèfiques

Quan Ferrari va anunciar, fa gairebé un any, que tan sols fabricaria 209 unitats de la versió descapotable (Aperta) del seu icònic LaFerrari va comunicar també que totes les unitats previstes ja estaven adjudicades, tot i el seu preu, de 3,5 milions d’euros.

I és que el Ferrari LaFerrari Aperta no és un cotxe qualsevol: és el 'roadster' més potent mai fabricat per la marca transalpina gràcies als 800 CV de potència extrets del seu motor V12 atmosfèric directament heretat dels anys més gloriosos de la Fórmula 1 associat a un propulsor elèctric que suma 163 CV més per arribar a uns estratosfèrics 963 cavalls de potència, gestionats per una caixa de canvis provinent dels monoplaces de Fórmula 1 de la marca del 'cavallino rampante'.

Quan les 209 unitats previstes ja s’han fabricat de forma artesanal a Maranello, la direcció de Ferrari ha decidit fer una última unitat que subhastarà dissabte vinent, 9 de setembre, en un esdeveniment anomenat Leggenda e Passione, al circuit de Fiorano, per celebrar els 70 anys de la marca, que comptarà amb la col·laboració de la casa de subhastes RM Sotheby’s. Els beneficis de la subhasta es destinaran íntegrament a Save the Children, una organització que lluita pels drets dels infants i contra la desnutrició al món.

L’última unitat d’aquesta obra d’art de l’enginyeria italiana serà de color vermell metal·litzat (anomenat 'rosso fuoco') amb dues franges blanques, en una evident influència dels cotxes de carreres de la marca als anys 50 i 60. Els interiors comptaran amb un ús massiu de fibra de carboni i pell girada i insercions de fil i cuir de color vermell.

El preu de sortida del Ferrari LaFerrari Aperta serà de 3,5 milions d’euros, i molt probablement es vengui superant de llarg aquesta quantitat.