Ferrari 812 Superfast, el Ferrari de producció més potent de la història

La marca italiana Ferrari celebra aquest any el seu 70è aniversari i per aquest motiu ha decidit organitzar una sèrie d’esdeveniments en més de cinquanta països, així com rememorar la història amb un total de 350 unitats especials inspirades en els dissenys d’aquells “cavallinos" que han marcat el passat de la marca o, fins i tot, crear el Ferrari descapotable més potent mai fabricat: el LaFerrari Aperta.

Aprofitant aquesta celebració el concessionari Cars Gallery ha organitzat la presentació del nou 812 Superfast a Barcelona, el primer cop que aquest model es deixa veure al nostre país després de la presentació oficial al Saló de Ginebra d’aquest mateix any.

Es podria pensar que el titular és incorrecte tenint en compte que tant el Ferrari LaFerrari com el LaFerrari Aperta compten amb 963 cavalls de potència (800 d’un motor atmosfèric V12 i 163 d’un propulsor elèctric) i també són models de carrer, però el cert és que en tractar-se d’edicions amb producció limitada queden fora de l’equació de “cotxes de producció”. A més, el 812 Superfast és el Ferrari amb motor davanter més potent mai fabricat superant en 60 cavalls al seu antecessor, el Ferrari F12 Berlinetta.

L’ÚLTIM V12 ATMOSFÈRIC?

Sí i no. En principi Ferrari vol continuar oferint motors V12 atmosfèrics en el futur i no té previst incorporar la sobrealimentació mitjançant l´ús del turbo a aquests propulsors com sí fa amb els V8, però com que la normativa anticontaminació és cada dia més estricte el propi CEO de Ferrari, Sergio Marchionne, ha comentat que aquests atmosfèrics V12 previsiblement aniran acompanyats de tecnologia híbrida, com ja ens trobem en el cas del LaFerrari.

Així, podria ser que el 812 Superfast tingués l’últim motor atmosfèric pur de la història de la marca, per bé que en el futur continuïn havent-hi motors amb aspiració natural d’aire però hibridats. En qualsevol cas, si el propulsor del que estem parlant el trobem en el Ferrari de producció més potent mai fabricat, és d’esperar que les seves dades siguin espectaculars. I efectivament, un motor de 6'5 litres que entrega 800 cavalls i un parell de 718 Nm a 7000 rpm són xifres més que suficients per deixar bocabadat a tothom.

Però la llista de dades increïbles no s’acaba aquí: Amb una potència específica de 123 CV/litre i una velocitat màxima de 340 km/h, assoleix els 100 km/h des de parat en uns impressionants 2,9 segons i els 200 km/h en només 7,9 segons. Aquest nou “cavallino” farà que el seu propietari hagi de vigilar que no li desapareguin tots els punts del carnet però s’ho podrà passar d’allò més bé al circuit, on podrà desplegar el màxim potencial del 812 Superfast.

TECNOLOGIA AL SERVEI DEL CONDUCTOR

Ferrari anuncia tot un seguit d’innovacions que permeten fer l’experiència de conducció del 812 més plaent i profitosa. És el primer model de la marca que incorpora l’Electric Power Steering (EPS), però a més disposa del sistema Passo Corto Virtuale 2.0 vist anteriorment a l’F12tdf i que combina l’assistència elèctrica de la direcció amb el concepte mecànic construït en base a les dimensions del pneumàtic i la direcció de l’eix posterior.

També disposa del sistema de control dinàmic SSC (Side Slip Control) en la seva versió 5.0, del Ferrari Peak Performance –que indica al conductor mitjançant el volant que està arribant al límit en un revolt- o del Ferrari Power Oversteer, que també informa mitjançant el volant de les situacions de sobreviratge.

Però no tot són ajudes electròniques, doncs a nivell mecànic ens trobem amb un canvi de doble embragatge i set velocitats que augmenta el règim màxim del motor fins a unes impressionants 8.900 revolucions amb millores en el temps que empra tant en augmentar com en reduir marxes i uns frens Carbo Ceràmics Brembo “Extreme Design” equipats prèviament al Ferrari LaFerrari que, juntament amb l’ABS d’alt rendiment i l’ESP Premium, redueixen la frenada des de 100 km/h en un 5,8% respecte l’F12 Berlinetta, i detenen el vehicle en tan sols 32 metres.

DISSENY I AERODINÀMICA

Ferrari denomina la seva nova creació com un “Cupè Fastback”, amb un disseny en dos blocs que recorda al del mític 365 GTB4 Daytona. En general ens trobem davant d’un disseny que recorda bastant al de l’F12 Berlinetta però que es diferencia suficient com per apreciar que ens trobem davant d’un nou model. El frontal incorpora els nous fars Full-LED de la marca així com una entrada d’aire que permet millorar la càrrega aerodinàmica, de la mateixa manera que la resta de l’aerodinàmica activa composada per elements mòbils. Acaba d’arrodonir el conjunt una part posterior que no només hereta els fars dobles del GTC4Lusso -i que recorden als models de Ferrari de fa uns anys- sinó que incorpora un nou difusor, un spoiler que genera la major part de la càrrega aerodinàmica posterior i dues sortides d’aire al costat dels grups òptics que canalitzen l’aire que entra per les brànquies laterals, situades a les aletes davanteres. Amb tot, el 812 Superfast millora totes les dades aerodinàmiques respecte les de l’F12 Berlinetta i ofereix com a opció el color commemoratiu de l’aniversari de Ferrari, el color “Rosso Setanta Anni”.

Pel que fa a l’interior del vehicle en general es percep un estil minimalista poc recarregat amb una clara integració d’elements com els comandaments o les sortides d’aire que aporten, segons la pròpia Ferrari, una sensació de disseny flotant. A més, com ens té acostumats la marca italiana en les seves darreres creacions, no només el conductor té accés a les dades de velocitat, revolucions i altres funcions d’infoentreteniment, sinó que el copilot disposa d’una pantalla que també li ofereix tota aquesta informació.

Això sí, en general els elements principals de l’habitacle estan orientats cap al conductor, que disposa d’un volant amb un nou disseny respecte el de l’F12, compartit amb el GTC4Lusso. Com és habitual, aquest incorpora una gran quantitat de comandaments com poden ser les llums, els intermitents, el botó d’arrencada del motor, els ajustaments de la suspensió o el famós Manettino, que permet escollir el mode de conducció.

Al concessionari Cars Gallery també disposaven d’una unitat del LaFerrari Aperta en el que va suposar sens dubte una de les poques oportunitats de veure en directe aquest model, el descapotable més potent mai fabricat per Ferrari.

Ara només ens falta provar el 812 Superfast per tal d’assegurar-nos que totes les dades proporcionades per Ferrari es compleixin al peu de la lletra. Potser si ho demanem als reis...