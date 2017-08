Elon Musk vol perforar el subsòl de les grans ciutats per solucionar els problemes de trànsit

Les autoritats californianes ho consideren absurd, però tot i així Elon Musk, president i fundador de Tesla, segueix endavant amb el seu projecte de crear una xarxa de túnels a més de 13 metres de profunditat per evitar els grans embussos de les ciutats del segle XXI.

El projecte, que Musk ha batejat amb el nom de “The Boring Company”, un projecte emparentat amb l’Hyperloop, l’altre gran projecte de transport de passatgers que planeja l’empresari sud-africà.

A diferència de l’Hyperloop, el projecte “The Boring Company” preveu excavar túnels en àrees exclusivament urbanes per on podrien circular vehicles de transport públic i vehicles privats mitjançant unes plataformes que els elevarien o descendirien del carrer fins al túnel -a més de 13 metres de profunditat- on els cotxes, sempre muntats sobre la plataforma i circulant mitjançant una vial elèctric podrien arribar a les seves destinacions en menys temps i amb menor impacte mediambiental.

El projecte preveu que els patins o plataformes que transportarien els cotxes, vehicles o persones, podrien assolir velocitats de fins a 200 km/h, una xifra que podria escurçar de forma significativa el desplaçament per trajectes urbans.

De moment els polítics de l’estat de Califòrnia encara no s’han pres massa seriosament el nou projecte de Musk per diversos motius, com ara els estudis sobre el possible impacte ecològic i geològic en una àrea tradicionalment molt castigada pels moviments sísmics. Però el sud-africà no ha paralitzat les proves del seu projecte, tal com es pot veure en la foto que ha pujat al seu Instagram fa unes hores.

Tot i que d’entrada el projecte pot semblar gairebé de ciència-ficció (també ho era imaginar un SUV elèctric guanyant una carrera a un Lamborghini) diversos estudis han apuntat en la viabilitat de perforar el subsòl d’una gran ciutat com Los Ángeles mitjançant una tuneladora ràpida, també dissenyada per Musk, anomenada Godot, i que va mostrar públicament fa pocs mesos.