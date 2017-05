EMBATT, les bateries que permetran autonomies de 1.000 quilòmetres

El gran escull del cotxe elèctric és encara la seva autonomia. Però un grup de diverses empreses -associades al grup Chassis-Embed Energy- ja han començat a treballar en el desenvolupament d’una nova generació de bateries amb el doble de capacitat.

El primer objectiu és passar dels 250 Wh (watt hora) a 500 Wh, i duplicar la seva densitat energètica tot reduint el seu espai tot muntant les bateries EMBATT directament sobre el xassís del vehicle, sense un recipient contenidor que les emmagatzemi i en permeti la substitució en cas d’averia. D’aquesta manera les bateries EMBATT podrien alliberar un espai que destinaria a l’acumulador energètic de la bateria.

La idea dels enginyers és apilar verticalment les cel·les de la bateria i cobrir-ho mitjançant plaques molt fines -tan sols 300mm- d'electrodes que funcionarien per un cantó com a ànode i l’altre com càtode, cosa que permetria disposar de més electricitat i de manera més ràpida. A més, l'espai alliberat pels electrodes serà molt gran, cosa que permetrà optimitzar-ne la capacitat energètica.

El projecte, íntegrament alemany, hauria de començar a aplicar-se a prototips al 2018, i la seva possible arribada al mercat no seria abans del 2020.