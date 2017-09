Doblement ecològic: el Mercedes GLC F-Cell és híbrid i funciona amb hidrogen

És una nova via encara poc explorada. Els cotxes híbrids són una realitat cada cop més present al nostre mercat, però fins ara no havíem vist cap totcamí europeu híbrid de producció que, a més, disposés d'un sistema de pila de combustible accionada per hidrogen per alimentar el motor tèrmic. Bé és cert que alguns models de Toyota-Lexus i fins i tot de Mercedes-Benz ja havien explorat la via de les piles de combustible associades a motors elèctrics.

El nou GLC F-Cell trenca esquemes amb el seu nou plantejament, que marida una pila de combustible amb bateries de liti i que utilitza una font o l'altra –o totes dues de forma combinada– en funció del mode de conducció escollit. F-Cell, que utilitza la pila de combustible alimentada per hidrogen; Battery, que utilitza l'energia emmagatzemada a les bateries; Hybrid, que combina les dues fonts, i Charge, on prioritza la recàrrega de la bateria.

El mode Hybrid permet extreure tota la potència d'aquest SUV ecològic i que arriba a uns considerables 200 CV i 350 Nm de parell, amb una velocitat màxima de 160 km/h i una autonomia total de 437 quilòmetres. En mode 100% elèctric o Battery aquest vehicle pot recórrer fins a 49 quilòmetres. Pel que fa als temps de recàrrega, el GLC F-Cell pot reomplir els dipòsits d'hidrogen en 3 minuts i les bateries elèctriques –que també es poden recarregar per la pròpia energia cinètica– es poden recarregar en un punt domèstic en una hora i mitja.

Pel que fa al disseny d'aquesta versió ecològica, la variant F-Cell tan sols es diferenciarà de la resta de GLC pels detalls acabats en color blau a la calandra, passos de roda i part inferior de les portes i per les llandes específiques de 20 polzades, més lleugeres i pensades per reduir el consum.