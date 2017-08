Ducati 1299 Panigale R Final Edition, pur poder italià

Durant les darreres setmanes s’havia especulat amb un possible interès de Ferrari per adquirir Ducati, el fabricant de motos italià que actualment està dins el grup Volkswagen però que la marca alemanya estaria disposada a vendre en cas d’arribar una oferta que consideressin suficient.

Aliens als rumors sobre la seva venda, els de Borgio Panigale han presentat la Ducati 1299 Panigale R Final Edition, un autèntic monstre de l’asfalt gràcies als 209 CV de potència del seu motor bicilíndric i un pes de tan sols 179 quilos.

Ducati ha utilitzat diversos materials lleugers -tant en l’estructura del motor com de la carrosseria- per arribar a crear una Superbike desenvolupada pel departament de competició de la marca, anomenat Ducati Corse. Entre altres, incorpora suspensions mecàniques Öhlins o un tub d’escapament de titani signat per Akrapovic.

Estèticament aquesta edició especial i limitada incorpora els colors d’Itàlia, i la seva electrònica -desenvolupada per Bosch- permet ajustar els diversos elements de seguretat (ABS, control de tracció o control de frens) en funció del mode de conducció escollit, anomenats "Race", "Sport" i "Wet". La marca no ha anunciat encara el seu preu final (que estarà al voltant dels 45.000 euros) ni quantes unitats arribaran al nostre mercat.