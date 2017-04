Dodge Challenger SRT Demon, el "Muscle Car" més potent de la història

És la gran novetat del Saló de Nova York que es celebra aquests dies a la ciutat nord-americana. Dodge ha deixat tothom bocabadat amb la presentació del Dodge Challenger SRT Demon, la versió més potent d’un “Muscle Car” mai fabricada.

El nou Challenger SRT Demon disposa d’un motor V8 HEMI de 6’2 litres de cilindrada –que ja havia utilitzat amb anterioritat- però que ara arriba als 852 cavalls de potència gràcies a dos potents turbos, millores en l’admissió i un nou compressor encara més gran. A més, el motor HEMI V8 acompleix les restrictives normes anticontaminació dels Estats Units. El potent motor va associat a un canvi de marxes automàtic de vuit velocitats.

Amb aquesta potència, el nou Challenger SRT Demon és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 2’3 segons o fer el quart de milla (uns 400 metres) en 9’65 segons, superant autèntics monstres com ara el Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Huracán o Porsche GT3, entre altres. A més, el Challenger SRT Demon és també l’únic cotxe de producció capaç d’aixecar les rodes davanteres –com si fes un cavallet- quan es pitja l’accelerador a fons.

Al igual que en el Challenger SRT Hellcat, els compradors del Demon reben dues claus, una de color negre, que limita la potència a “només” 500 cavalls, i una de vermella, que allibera 808 cavalls de potència. A més, si s’utilitza combustible d’alt octanatge (de competició) el Challenger SRT Demon pot arribar als 852 cavalls esmentats. Ara bé, amb qualsevol de les dues claus es pot seleccionar el mode de conducció “Eco”, que limita la potència del motor i la gestió de la caixa de canvis, o el mode “Valet”, que redueix el parell del motor i el limita a 4.000 revolucions per minut.

El Challenger SRT Demon disposa també d’uns exclusius pneumàtics Nitto Drag que milloren la tracció i aporten fins un 40% més de força en la sortida, i diverses millores electròniques i mecàniques entre les quals destaca el “Drag Mode”, que modifica la suspensió i el repartiment del pes per millorar la tracció i poder aixecar les rodes davanteres, un sistema d’aire condicionat per refrigerar el motor o un bloqueig de l’eix de transmissió anomenat “TransBrake”.

Amb aquestes credencials, queda clar que el Challenger SRT Demon no és precisament un cotxe de passeig. A Dodge ho tenen tan clar que han suprimit els seients posteriors i de l’acompanyant, els altaveus, el cablejat del sistema d’àudio, els sensors d’aparcament i fins i tot la roda de recanvi. Ara bé, els clients que demanin equipar seients d’acompanyant i posteriors els poden equipar pel preu simbòlic d’un dòlar.

Dodge ja ha fet oficial encara els preus del seu SRT Demon, que costarà 85.000 dòlars (preu base). A més, tan sols fabricarà unes tres mil unitats al 2018, cosa que encarirà el seu preu de revenda. Algunes de les unitats segurament seran utilitzades per competir a la NHRA (National Hot Rod Association), ja que el Challenger SRT Demon compleix els requisits per participar-hi -i on no hauria de tenir rival capaç de plantar-li cara-.