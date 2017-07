'Der Spiegel' acusa Audi, BMW, Mercedes, Porsche i Volkswagen de pràctiques mafioses

Els fabricants alemanys més importants (Audi, BMW, Mercedes, Porsche i Volkswagen) portarien més de vint anys acordant com fixar els preus i sistemes de tractament de les emissions dels seus vehicles dièsel, segons apunta una informació publicada per la revista 'Der Spiegel' aquesta setmana.

Segons aquesta informació, més de 200 treballadors de les companyies mencionades haurien mantingut més de seixanta trobades secretes durant els darrers vint anys per acordar els mecanismes de desenvolupament de motors, sistemes de seguretat, homologacions dels cicles d’emissions i tractaments dels gasos contaminants. La investigació de 'Der Spiegel' apunta fins i tot que els fabricants alemanys haurien acordat una reducció dels dipòsits d’Adblue (un compost que s’afegeix al tractament dels gasos dels cotxes dièsel per fer-los menys contaminants) per estalviar, de mitjana, uns 80 euros per cada cotxe venut i haurien posat en risc així la salut de milions de compradors arreu del món.

Però les investigacions de 'Der Spiegel' esquitxen també l’Oficina Federal de Vehicles a Motor (KBA), una entitat pública depenent de l’estat alemany. Segons apunta 'Der Spiegel', és impossible que les autoritats pertinents no tinguessin coneixement de les males pràctiques dels principals fabricants del país.

En aquest sentit, el líder dels Verds alemanys, Toni Hofreiter, va acusar el govern alemany “d’anys d’amiguisme” entre el govern federal i els principals fabricants alemanys, que “durant anys han exercit com un grup de pressió” que ha condicionat les decisions del principal país europeu.

Tot i que el govern alemany encara no s’ha pronunciat sobre l’afer, els portaveus de Porsche, Audi i BMW ja han qualificat d'“inadmissibles” les investigacions publicades, han mostrat la seva indignació i han desmentit les informacions de 'Der Spiegel'.