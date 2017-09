Dacia Duster 2018: tampoc cal que els SUV siguin tan cars

Probablement Dacia no esperava un èxit tan gran del seu Duster: més d’un milió d’unitats venudes en poc més de 6 anys. Quan una cosa funciona tan bé, és millor no plantejar canvis radicals a la nova generació, i això és exactament el que ha fet Dacia amb el seu SUV.

Estèticament el nou Duster no varia massa respecte a la generació anterior: línies més marcades, nervadures laterals més pronunciades i grups òptics amb tecnologia LED són algunes de les poques novetats. Pel que fa als interiors Dacia ha dotat el Duster de materials amb una mica més de qualitat (plàstics més tous, algun detall cromat, etc.) i hi ha integrat una pantalla tàctil amb un navegador més ràpid i amb millor qualitat d’imatge.

A més, el nou Duster inclou equipament mai vist a la marca, com ara el climatitzador automàtic, noves ajudes a la conducció (control de descens, arrencada en pujada, etc.), una nova càmera d’aparcament amb vista zenital de 360 graus i fins i tot una brúixola i un gràfic amb l’inclinació del vehicle per optimitzar-ne el rendiment fora de l’asfalt.

Pel que fa als motors, el Duster seguirà comptant amb motors gasolina de 115 o 125 CV i dièsel de 90 o 110 CV. Les motoritzacions més potents es poden associar a un sistema de tracció integral 4x4, però sempre amb canvis manuals. L’únic canvi automàtic disponible s’associa al motor DCi -dièsel- de 110 CV però amb sistema de tracció davantera.

El Duster conserva la gràcia de ser un totcamí efectiu, racional, assequible i fins i tot atractiu

Finalment, Dacia proposa una variant ecològica que funciona amb GLP amb un motor SCe de 115 cavalls amb canvi manual i tracció davantera. El que la marca encara no ha publicat són els preus del Duster per al nostre mercat, però ja us podem avançar que es mouran en una forquilla d'entre 14.000 i 22.000 euros.