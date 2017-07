Així és la Classe X, el primer Mercedes fabricat a Catalunya

La Classe X de Mercedes és un cotxe especial. D'una banda, és el primer cop que els de Stuttgart assalten el segment de les camionetes o 'pickup', i de l'altra, és el primer cop que el grup Daimler-Benz, matriu de Mercedes, fabrica un dels seus productes en territori català.

És el primer cop que Mercedes fabricarà els seus vehicles a Catalunya –i a tota la Península

I és que aprofitant l'aliança amb el grup Renault-Nissan, els de l'estrella fabricaran aquest model –que comparteix plataforma i molts elements modulars amb el Nissan Navara i el Renault Alaskan– a la planta que Nissan té a la Zona Franca de Barcelona, en una clara aposta pel teixit industrial català.

Tal com us vam anunciar fa uns mesos, la nova Classe X disposarà d'un motor dièsel V6 de 258 cavalls i completarà la seva oferta amb dos motors dièsel de quatre cilindres en línia de 163 i 190 cavalls, que es poden associar a una caixa manual de sis velocitats o a una d'automatitzada de set marxes. Alguns mercats (els Estats Units i Austràlia) també disposaran d'una variant amb motor de gasolina, que no veurem a Europa.

A més, la nova Classe X utilitzarà un esquema de tracció posterior i opcionalment de tracció integral amb reductora i diferencial mecànic a l'eix posterior per emfatitzar les capacitats 'off-road' de la primera camioneta de Mercedes. Aquest 'pickup' farà més de 5 metres de llarg i 2 d'ample, i podrà arrossegar càrregues o remolcs de fins a 3 tones de pes.

On Mercedes, però, vol marcar la diferència amb la resta de 'pickups' del mercat és en l'aposta per la qualitat dels interiors i la personalització. De fet, els interiors de la Classe X semblen més els d'una berlina de luxe com la Classe C que no pas els d'un vehicle en principi pensat per a un ús agrícola professional.

Mercedes ofereix diversos nivells d'acabats anomenats Pure, Progressive i Urban, que modifiquen l'aparença exterior i l'equipament dels cotxes. A més, la Classe X disposa d'una sèrie d'ajudes a la conducció, com assistent de carril, frenada automàtica d'emergència i reconeixement de les senyals de trànsit.

La nova Classe X arribarà al mercat el mes de novembre i tindrà un preu base de 36.194 euros –descomptes promocionals al marge.