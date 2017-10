Canvia de Porsche cada dia gràcies al Porsche Passport

A ningú se li escapa que les subscripcions mensuals a diferents serveis com la televisió de pagament, la música o les sèries 'online' estan vivint un gran apogeu. I de la mateixa manera, el món de l’automòbil va reclamant de mica en mica el seu espai en aquest sistema econòmic. Fa uns dies us informàvem del servei Care by Volvo que el fabricant suec oferirà en el seu nou model, l’XC40 però l'última marca a adoptar un sistema similar ha sigut l’alemanya Porsche.

Els clients que se subscriguin al nou servei Porsche Passport podran gaudir dels models de la marca que desitgin sense límit de quilometratge i sense cap restricció en el nombre de canvis possibles. Mitjançant una aplicació de mòbil es podrà escollir el model de Porsche que el client reclami per a cada situació, fins i tot canviant de vehicle cada dia o cada setmana.

La marca, com ja passa en altres models de rènting o 'car sharing', es farà càrrec de totes les despeses de manteniment, assegurança i taxes, de manera que el client només haurà de pagar mensualment la quantitat establerta per l’ús dels vehicles que vulgui. També s’inclouran altres serveis com l’assistència en carretera, un rentat fet al detall de cada model i l’entrega del vehicle seleccionat.

FINS A QUATRE MODELS DIFERENTS A PARTIR DE 1.700 EUROS MENSUALS

El sistema entrarà en funcionament al novembre als Estats Units -concretament a Atlanta-, i per tant els preus que s’han anunciat són en dòlars. A partir de 2.000 dòlars mensuals (1.686 euros) el client podrà gaudir de quatre models de la marca: 718 Boxster, 718 Cayman , Macan i Cayenne. En un segon nivell trobem el paquet Accelerate, que donarà accés als models 911 i Panamera a partir de 3.000 dòlars (2.530 euros), així com a versions més potents i equipades del paquet inicial, anomenat Launch.

Evidentment no totes les butxaques podran afrontar aquesta despesa, però el nou sistema de Porsche permet fer-se una idea del model que probablement predominarà en un futur no tan llunyà. I és que per a molta gent pagar mensualment per conduir un cotxe a la carta és millor que no comprar-ne un de nou, ja que gràcies al fet que el preu mensual és tancat, el client s’oblida de pagar qualsevol tipus de despesa afegida, com passa quan es compra un cotxe de la manera tradicional.