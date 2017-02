Ball de cadires entre els dissenyadors de cotxes alemanys

El dissenyador txec Josef Kaban serà en nou cap de disseny de la marca bavaresa i estarà a les ordres d'Adrian Van Hooydonk, màxim responsable de disseny dels de Munic.

Kaban, de nacionalitat eslovaca, portava deu anys al grup VAG on va guanyar pes fins convertir-se en dissenyador en cap del grup Skoda. Sota la seva direcció la marca bohèmia va sorprendre amb l'actual generació del Superb i va crear certa polèmica per l'estil rupturista dels nous Octavia i Kodiaq. Però del llapis de Kaban també han sortit dissenys tan diversos com el Bugatti Veyron, el Seat Arosa o el Volkswagen Lupo.

Acompanyant a l'eslovac, BMW ha anunciat l'ascens del dissenyador d'origen croat Domengoj Dukec, que s'encarregarà de la direcció dels departaments BMW M i BMWi.