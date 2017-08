BMW presenta el nou Z4 Concept

Feia uns quants anys que BMW no presentava un model “roadster” -és a dir, un esportiu cupè descapotable generalment de dues places-. En realitat el Z4 Concept presentat a Pebble Beach no és el model de producció definitiu que es fabricarà a partir de l’any vinent, si no un avançament de les línies mestres del disseny i els nous conceptes estètic s de la marca bavaresa.

Els de Munic han sabut conjugar modernitat i tradició, maridant elements estètics futuristes com els grups òptics, el disseny del quadre de comandaments o la calandra central en forma de boca de tauró amb elements clàssics atemporals com ara una silueta definida per un capó allargat i baix, unes nervadures laterals marcades i una línia de cintura força elevada.

Tot i que BMW no ha avançat la seva oferta mecànica, la plataforma del nou Z4, desenvolupada de la mà de Toyota i el seu nou Supra, disposarà d’un motor longitudinal i tracció posterior, alhora que l’oferta de motors inclourà de mecàniques híbrides, gasolina i dièsel.

L’esportivitat del model es fa patent també en l'ús massiu de la fibra de carboni (difusor posterior, retrovisors, elements dels interiors...), unes generoses llandes de vint polzades i un disseny d’interiors minimalista, centrat en distreure poc al conductor i centrar l’atenció en una experiència de conducció que promet ser fantàstica.

La seva arribada al mercat no serà abans del segon trimestre de 2018, a un preuencara per confirmar. El que no tindrà aquest Z4 serà un mode de conducció 100% autònom, ja que vol ser una joguina per gaudir al volant. Amb tot, sí que disposarà de nombroses ajudes a la conducció que el faran més divertit i fàcil de conduir. Un deixem amb el vídeo de presentació del nou Z4: