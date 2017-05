BMW confirma un cotxe autònom pel 2021

BMW ha estat sempre una marca associada a la conducció esportiva i al plaer al volant. Ara bé, aquest llegat no ha estat impediment pel desenvolupament i perfeccionament dels sistemes de conducció autònoma.

En aquest sentit els bavaresos han anunciat que d’aquí a quatre anys comercialitzaran un model anomenat iDrive, un vehicle lleuger de nivell 3’5 en l’escala de conducció autònoma –a partir del nivell 4 no caldria ni tan sols la supervisió del conductor-.

El futur iDrive serà un cotxe lleuger, i s’està desenvolupant de la mà de les empreses Intel i Mobileye, i el seu desenvolupament seguirà la pauta per arribar al nivell 5 de conducció autònoma, el màxim possible. Això sí, els primers models encara necessitaran de la supervisió del conductor per poder circular amb total seguretat.

A més, el futur model iDrive serà 100% elèctric, i l’autonomia que serà capaç d’homologar hauria d’arribar fins els 500 quilòmetres en condicions reals d’ús.