BMW mostra com serà el futur X7: luxe i sostenibilitat avancen de la mà

Els de Munic anomenen SAV (Sport Activity Vehicle) als seus totcamins, i no pas SUV (Sport Utility Vehicle) com fa la resta del mercat. Més enllà de tecnicismes i jocs de paraules, BMW segueix apostant fort per la seva gamma X, que ja suposa més del 35% de les vendes globals de la marca.

La gamma X s'ha convertit en un dels puntals de la marca bavaresa gràcies als generosos marges comercials que proporciona

El nou prototip que BMW desvetllarà a Frankfurt és el flamant X7 iPerformance, un SUV (o SAV, com en diuen a Munic) de luxe i ecològic, ja que tal com indica el seu nom, disposa d’un tren motriu híbrid que marida un motor gasolina amb dos motors elèctrics que permeten fins i tot una conducció absolutament ecològica de zero emissions.

Aquest prototip mostra també l’evolució del disseny de BMW, amb la tradicional calandra de doble ronyó presidint el frontal, generoses entrades d’aire i uns grups òptics làser allargats donant energia a un frontal agressiu.

El futur X7 és un cotxe gran, i els dissenyadors de BMW no han volgut dissimular el seu volum; més aviat al contrari, han dotat la carrosseria de nervadures marcades i formes geomètriques per afegir sensació de poder a un disseny modern, que per primer cop inclou uns passos de roda (espai on es troba la roda) totalment arrodonits i unes llandes superlatives de 23 polzades.

Els interiors d’aquest prototip aprofiten les dimensions del vehicle per crear un espai diàfan, ben il·luminat gràcies a les finestres i un disseny minimalista, que fuig del barroquisme present en altres models de luxe. Ara bé, aquest disseny ergonòmic i minimalista, molt del gust del disseny europeu, utilitza materials molt nobles i de primera qualitat com ara la fusta de freixe o alumini polit, lleugers i resistents al pas del temps.

Associat a aquest llenguatge estètic minimalista i als materials de primera qualitat BMW ha creat una gran pantalla tàctil de 12’3 polzades (més de 30 centímetres de diàmetre) que controla tot el sistema d’infoentreteniment del cotxe. Però és que els seients posteriors també disposen de pantalles tàctils pròpies, com les que ja vam provar al Sèrie 7 ara fa uns mesos.

El prototip de BMW probablement no serà el model definitiu del futur X7, però ja avança moltes solucions de disseny, tecnològiques i mecàniques del futur totcamí de luxe bavarès.