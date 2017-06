BMW filtra abans d'hora el nou X3

La pàgina web de BMW a Hong Kong va pujar abans d'hora les primeres fotos oficials del BMW X3, la nova generació del totcamí mitjà bavarès. Aquest fet ha accelerat els comunicats de BMW, que l'havien de presentar internacionalment avui al vespre a la fàbrica de BMW a Spartanburg, als Estats Units.

Estèticament el nou X3 segueix la línia iniciada pel seu germà petit X1 i les renovades sèries 3, 5 i 7, amb una calandra dominada pels icònics dos ronyons bavaresos i uns grups òptics estilitzats i allargats que aporten una fisonomia agressiva i potent al nou SUV bavarès. Les línies estilitzades del nou X3 també milloren el coeficient aerodinàmic del cotxe i ajuden a moderar el consum de combustible.

BMW mantindrà les mecàniques dièsel i gasolina ja existents, així com la plataforma de tracció posterior o integral xDrive, associades a caixes de canvis manuals per als motors menys potents o a la ja coneguda caixa automatitzada ZF de doble embragatge i vuit velocitats que utilitzen diversos models de la marca.

Els bavaresos comercialitzaran dues versions híbrides, anomenades X3 xDrive30e iPerformance i X3 xDrive40e iPerformance, amb potències de 252 i 326 CV, canvi automàtic i sistema de tracció integral

Tots els models, potències i sistemes de tracció BMW X3 sDrive20i | 190 CV propulsió| Manual o automàtic BMW X3 xDrive20i | 190 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 xDrive30i | 252 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 M40i | 360 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 sDrive18d | 150 CV propulsió| Manual o automàtic BMW X3 sDrive20d | 190 CV propulsió| Manual o automàtic BMW X3 xDrive20d | 190 CV tracció integral | Manual o automàtic BMW X3 xDrive25d | 224 CV tracció integral | Manual o automàtic BMW X3 xDrive30d | 258 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 M40d | 320 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 xDrive30e iPerformance | 252 CV tracció integral| Automàtic BMW X3 xDrive40e iPerformance | 326 CV CV tracció integral| Automàtic

Al capdamunt de la gamma es mantindrà el model X3 M40i xDrive, impulsat per un motor de sis cilindres en línia i dotat de integral, que serà la resposta bavaresa al nou Audi SQ5. A més, el nou X3 M40i xDrive disposarà d'una nova suspensió preparada pel departament BMW Motorsport, així com una nova suspensió específica, llandes de 21 polzades i una pintura grisa únicament disponible per aquest model.

Per acabar, el nou X3 disposarà d’un sistema de conducció autònoma de nivell 2 o 3, d’acord amb el vídeo promocional del nou vehicle també filtrat a Hong Kong.