BMW Sèrie 8 Concept, el retorn d’un mite

Entre els anys 1989 i 1999 BMW disposava al seu catàleg d’un gran cupè amb motors V8 i V12 i potències que arribaven fins als 380 cavalls. Aquests motors destacaven especialment pel seu refinament i la producció total va ser de poc més de 30.000 unitats. Ara, gairebé divuit anys després del final de la seva vida comercial la marca bavaresa ha anunciat que presentarà al “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” el seu successor natural, el BMW Sèrie 8 Concept.

Les precioses llandes de 21 polzades i el seu color anomenat “Barcelona grey líquid” composen un disseny típicament cupè en el qual s’ha realçat l’aspecte esportiu que caracteritza els models de la marca. Així, el frontal té una graella amb un disseny força agressiu caracteritzada pels dos típics “ronyons” de BMW de la calandra. La part posterior presenta uns fars estilitzats i allargats que conserven la típica "L" de la marca, i que s’integren amb la línia lateral del cotxe, així com d’un difusor de fibra de carboni.

Pel que fa a l’interior ens hi trobem amb una barreja d’elements esportius i luxosos com l’alumini polit, els seients de fibra de carboni combinat amb materials com la pell i el cuir o el comandament del canvi iDrive signat per Swarovski amb insercions de materials preciosos.

Encara no es coneixen les motoritzacions de què disposarà aquest nou gran cupè, però si la marca vol mantenir-se fidel al Sèrie 8 de fa uns anys podria incorporar el propulsor V12 que ja trobem al M760Li i que compta amb una potència de 600 cavalls.

BMW diu que amb aquest model vol marcar un nou referent en el món dels cupès de luxe, i el cert és que a jutjar per les fotos l’aposta és seriosa, doncs en breu el Mercedes-Benz Classe S Cupè tindrà un rival complicat de batre.