BMW abandonarà els motors de sis cilindres i tracció posterior a la Sèrie 1

Motors de sis cilindres en línia, tracció posterior (propulsió) i un repartiment pràcticament perfecte del pes del cotxe són algunes de les qualitats més apreciades pels amants i seguidors de BMW (entre els quals ens incloem).

Però la propera generació de la Sèrie 1 abandonarà bona part de l'essència de la filosofia dels de Munic per ajustar-se millor a l'economia d'escala. I és que a partir de 2018-2019 la Sèrie 1 de BMW utilitzarà la plataforma UKL -ja emprada per MINI, la Sèrie 2 Active Tourer i l'X1- que utilitza un sistema de tracció davantera (o integral, però mai posterior) i disposa el motor en posició davantera transversal.

A més aquesta plataforma no s'associa -ni ho farà- amb els motors de sis cilindres en línia de BMW, sempre muntats en posició davantera longitudinal, per darrere de l'eix davanter, per garantir un correcte repartiment dels pesos del cotxe.

Per contra, la Sèrie 1 sí que disposara d'una plataforma que els permet associar un motor elèctric als tèrmics de tres o quatre cilindres, obrint la porta a versions híbrides endollables.