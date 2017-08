Ja tenim aquí el nou BMW M5, una bèstia amb cor de cavaller

BMW ja ha presentat oficialment el nou M5, la versió més radical de la seva berlina familiar. Tal i com ja us vam explicar, el nou M5 estrena -per primer cop en la història dels models preparats per la divisió BMW Motorsport- un sistema de tracció integral anomenat xDrive, que fa que el cotxe sigui més segur, eficaç i estable en qualsevol situació meteorològica.

Val a dir que el nou M5 disposa d'un botó per seleccionar quin mode de tracció desitjem en cada moment: 4WD, 4WD Sport o 2WD que envia el parell a les rodes posteriors i que associat al mode MDM, tot apagant les ajudes electròniques (DSC Off) i gràcies al diferencial posterior fan que aquest M5 es converteixi en una màquina salvatge de derrapar.

Pel que fa a la mecànica del nou M5, aquest utilitzarà un motor V8 amb dos turbos, tal i com us vam avançar en exclusiva fa alguns mesos. El poderós motor ofereix una potència de 610 CV i 750 Nm de parell disponible a partir de les 1.800 rpm, cosa que fa que el motor sigui extraordinàriament elàstic i ple de potència en qualsevol rang de revolucions. La gestió del motor s’encarrega un canvi automàtic Steptronic de vuit velocitats, ja que no hi haurà la possibilitat d’adquirir el nou M5 amb un canvi manual.

Gràcies a la seva poderosa mecànica, el nou M5 pot accelerar de 0 a 100 en tan sols 3'3 segons i de 0 a 200 en 11’1 segons, i té una velocitat màxima de 305 km/h, cosa que converteix aquest model en un excel·lent cotxe per fer tandes en un circuit, si el seu propietari ho desitja. I és que la divisió esportiva de BMW ha posat a punt el nou M5 al traçat de Nürburgring, la gran catedral de l’automobilisme europeu.

A més, aquesta sisena generació incorpora una suspensió triangular inspirada en les de competició amb elements cinemàtics, pinces de fre de sis pistons (opcionalment es poden adquirir llandes carbonoceràmiques, dinou quilos més lleugeres) i llandes de dinou polzades, per afavorir el dinamisme del conjunt, que tot i incorporar un sistema de tracció integral, és més lleuger que el seu predecessor, ja que homologa un pes de 1.930 quilos a la bàscula.

Els interiors del nou M5 disposarà d'entapissats de cuir de sèrie i seients esportius de tipus "bàquet" pel conductor i l'acompanyant, i comptarà amb tot l'arsenal tecnològic de la Sèrie 5, que ja vam poder provar i ens va encisar moltíssim.

El nou M5 arribarà al mercat durant la primavera de 2018, tot i que hi haurà una primera edició (batejada com “M5 First Edition”) limitada a 400 unitats amb un sobrepreu d’uns 20.000 euros, que encara no està confirmat però que ens atrevim a situar al voltant dels 130.000 euros.