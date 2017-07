Els BMW M3 i M4 reben un nou paquet de competició

A partir d’aquest estiu els BMW M3 i M4 -tant cupès com cabrio o descapotables- poden millorar-se opcionalment amb el paquet de competició que ofereix la mateixa marca, sense necessitat d’haver de recórrer a cap preparador especialista i córrer el risc de perdre la garantia oficial.

El nou paquet de competició que ofereix BMW porta els M3 i M4 fins els 450 CV de potència (19 més que les versions “normals”) gràcies a la gestió de l’electrònica del motor de sis cilindres en línia. A més, el paquet inclou una posada a punt específica del xassís amb nous amortidors i barres estabilitzadores heretades de la divisió Motorsport que competeix amb aquest cotxe al DTM (Campionat Alemany de Turismes).

el preu del paquet de competició inclou el dret a participar en un curs de conducció esportiva en el marc dels BMW Driving Experience

El diferencial electrònic M també s’actualitza per una major capacitat al circuit, així com una nova gestió del control de tracció i d’estabilitat més permissius per un ús més esportiu i radical.

Estèticament el paquet competició dels M3 i M4 inclou uns exclusius seients esportius perforats, nous tubs d’escapament ennegrits, cinturons de seguretat M inspirats en els de competició i llandes lleugeres específiques de color negre de vint polzades.

El paquet de competició ofert per BMW a l’estat espanyol té un sobrecost de 9.327 euros sobre el preu base en el cas dels M3 i M4 cupè, i de 8.177 en la variant cabrio o descapotable del nou M4.