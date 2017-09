BMW, Fiat-Chrysler, Intel i Mobileye formen una aliança per desenvolupar el cotxe autònom

L’empresa italoamericana Fiat-Chrysler (FCA), que inclou marques com Jeep, Dodge, RAM, Abarth, Maserati o Alfa Romeo, s’ha afegit a l’aliança que BMW ja tenia amb Intel i Mobileye per desenvolupar un vehicle 100% autònom de nivell 5, és a dir, capaç de circular en qualsevol situació sense ajuda humana. La plataforma, que utilitzarien la bavaresa BMW i l’italoamericana FCA, disposaria d’un software (o programari) creat per Intel i un hardware (o components electrònics) aportats per l’israeliana Mobileye.

De fet la plataforma autònoma ja està força avançada, i 40 cotxes 100% autònoms ja circularan en fase de proves per els carreteres nord-americanes abans de cap d’any i s’espera que el número de cotxes de proves sigui superior al centenar al 2018.

BMW ha estat el primer fabricant del planeta en anunciar quan comercialitzarà el seu cotxe 100% autònom, avançant-se a rivals com Tesla, Jaguar o el grup Volkswagen. El primer cotxe elèctric i autònom dels bavaresos, anomenat provisionalment iNext, arribarà al 2021 i disposarà d’un sistema autònom avançat i una autonomia elèctrica de gairebé 500 quilòmetres.

Aquesta plataforma serà la base dels futurs cotxes elèctrics i autònoms del grup FCA, que ja ha manifestat en diverses ocasions la seva intenció de fer de Maserati una marca de luxe vinculada amb la sostenibilitat i la conducció autònoma.