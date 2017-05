Les novetats de l'Automobile Barcelona (Vídeo)

La 39a edició del Saló de l’Automòbil de Barcelona -que té 98 anys d’història des de la seva primera edició- es reinventa per seguir consolidant-se com un dels esdeveniments biennals més importants del món del motor.

Si des de fa uns quants anys es fa coincidir el saló amb el GP de Fórmula 1 disputat a Montmeló per incidir en la capitalitat del motor a Barcelona, enguany el saló es reinventa i fins i tot varia el seu nom per anomenar-se Automobile Barcelona.

Un saló 2.0

El món de les TIC i la connectivitat , sumades a un interès decreixent de l’opinió pública pels vehicles, han obligat molts salons internacionals a regenerar els seus continguts si no volen desaparèixer engolits per les inèrcies dels fabricants i els dos o tres grans salons (Frankfurt, Ginebra, París o Los Angeles) amb els quals Barcelona no pot competir.

En aquest sentit l’aposta de Barcelona és clara: convertir el seu saló en un referent de la mobilitat tecnològica, connectada i intel·ligent, amb una aposta per la vocació de futur que vol fer que la de Barcelona es converteixi en una cita rellevant al calendari.

'Connected street'

Una de les grans novetats de l’Automobile és l’espai 'Connected street', un espai que vol apropar al gran públic les darreres innovacions tecnològiques en matèria de seguretat, connectivitat i realitat virtual.