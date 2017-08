Audi canvia la denominació dels seus models segons la seva potència en quilowatts

Fins ara estàvem acostumats a referir-nos als models de la marca Audi segons la seva cilindrada: 2.0 TDI, 3.0 TFSI... però els d’Ingolstadt han anunciat que portaran a terme un canvi en la seva estratègia a l’hora de denominar els models i ho faran segons els kW de potència que tinguin, deixant de banda l’esmentada cilindrada.

Això es tradueix en que els models incorporaran, abans de mencionar si estem davant d’un motor dièsel TDI, benzina TFSI, GNC g-tron o híbrid o elèctric e-tron, els següents números identificatius: 30 si disposen d’una potència d’entre 81 i 96 kW (110 a 130 CV), 45 si disposen de 169 a 185 kW (229 i 251 CV) i 70 si disposen de més de 400 kW (544 CV). A més, segons la versió de motor que incorpori el model les denominacions s’incrementaran de cinc en cinc, de manera que podrem veure motors 45, 50, 55, etcètera. Això sí, la denominació del model (A3, A5, Q7...) no patirà cap canvi.

La nova nomenclatura Audi 30: de 81 i 96 kW (110 a 130 CV) Audi 45: de 169 a 185 kW (229 i 251 CV) Audi 70: més de 400 kW (544 CV)

El primer model en incorporar aquesta novetat serà l’A8, que denominarà els coneguts 3.0 TDI com a 50 TDI i 3.0 TFSI com a 55 TFSI. S’espera que paulatinament la resta de models de la marca adoptin aquesta nova nomenclatura, amb excepció de les versions esportives S i RS que mantindran la seva denominació habitual.

Segons el director de vendes i màrqueting d’Audi, Dietmar Voggenreiter, “les tecnologies de propulsió alternatives cada cop tenen més rellevància” i “la cilindrada com a atribut del rendiment d’un motor passa a ser menys important pels nostres clients. Així, l’objectiu que persegueix Audi amb aquest canvi és simplificar les potències dels seus motors independentment de quina tecnologia facin servir, així com reconèixer fàcilment tant model com motorització.