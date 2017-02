Audi RS3, més potent que mai

Ja fa uns mesos que Audi va presentar el restyling del seu compacte, l'A3, un model totalment exitós que porta al mercat des de 1996. La seva essència esportiva i elegant l'han convertit en una de les referències del seu segment i de moment sembla que ho vol continuar sent. La marca alemanya ens porta la renovació del RS3, la versió més prestacional del model, que ara arriba fins als 400 cavalls de potència.

En efecte, Audi no en tenia prou amb els 367 cavalls que erogava el predecessor i per això ha optat fins a arribar a la barrera psicològica dels 400 cavalls, xifra que el situa com el compacte esportiu més potent del moment. I això és gràcies a diferents ajustos en el seu motor de 2.5 litres TFSI, el qual, a més a més, també produeix 480 Nm de parell entre les 1.700 i 5.850 rpm.

Els d'Ingolstadt volien arribar a la xifra psicològica dels 400 cavalls de potència, cosa que fa del nou RS3 un autèntic monstre de l'asfalt

Tota la força l'envia directament a les quatre rodes mitjançant el ja llegendari sistema Quattro de la marca dels anells, i a través també d'una caixa de canvis automàtica S Tronic de set velocitats. Gràcies al maridatge d'aquests dos elements, l'Audi RS3 assegura una acceleració de 0 a 100 km/h en només 4,1 segons.

Per a l'ocasió, la marca d'Ingolstadt ha revisat el sistema de suspensió i de frenada per tal de millorar encara més el comportament dinàmic del RS3. A més a més, el model manté el sistema d'escapament actiu amb vàlvules d'obertura que varien el so segons el mode de conducció escollit.

Estèticament no hi ha grans canvis i el RS3 segueix una línia continuista on destaquen les llandes de 19 polzades, les entrades d'aire situades al para-xocs frontal i les dues sortides d'escapament en forma d'oval. L'interior també destaca per un disseny ja conegut a la casa alemanya, però introduint elements més tecnològics com l'Audi Virtual Cockpit o el servei de connexió Audi Connect.

Les reserves del renovat Audi RS3 començaran durant el mes d'abril, podent-se escollir amb carrosseria Sportback (compacte) o berlina.