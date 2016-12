Un Audi R8 V10 contra un de radiocontrol, qui és més ràpid? (Vídeo)

Pocs cotxes hi han al món tan passionals com l'Audi R8, un autèntic gegant capaç d'erogar 540 cavalls del seu motor V10 de 5'2 litres de cilindrada d'origen Lamborghini. Els integrants de la revista britànica Autocar han preparat una comparativa nadalenca molt simpàtica: una cursa d'un quart de milla entre un cotxe de debò i la seva rèplica de joguina -si és que podem considerar aquest petit bòlid com una joguina-:

En defensa del petit R8 de radiocontrol, hem de dir que en una pista absolutament eixuta i amb els pneumàtics adequats, la diferència entre els dos hauria estat encara molt més gran.