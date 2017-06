Audi R8 Spyder V10 Plus, la culminació de la saga

És l'Audi R8 més potent mai fabricat fins ara, gràcies als 610 CV estrets del seu motor V10 atmosfèric. Però és que a més, aquest R8 Spyder V10 Plus és 25 quilos més lleuger que la resta de la gamma, homologa un pes de 1.587 quilos a la bàscula (83 menys que un 911 Turbo, per exemple).

Aquesta versió Plus es caracteritza per disposar de llums LED amb tecnologia làser que proporcionen més bona il·luminació i per l’ús massiu de fibra de carboni en diversos elements com la capota o les motllures de les portes. En la lluita contra la bàscula també cal destacar els seients específics, les llandes forjades o els frens carbonoceràmics, tots, elements més lleugers que els tradicionals.

El departament Audi Sport ha modificat les suspensions d’aquest R8 Spyder V10 Plus optimitzant el sistema de suspensió triangular que ja utilitzaven altres versions de l’Audi R8. L’altre especificitat del nou R8 Spyder V10 Plus és la quàdruple sortida del tub d’escapament, que proporciona una sonoritat més pura del poderós motor atmosfèric de deu cilindres.

Per la resta, aquest R8 Spyder V10 Plus manté la transmissió Quattro i l’esquema de repartiment de pes ja utilitzat en la resta de models, i mantindrà l’oferta tecnològica i d’infoentreteniment ja utilitzada fins ara, i que inclou el Virtual Cockpit o una generosa pantalla tàctil central de 12 polzades.

L’Audi R8 Spyder V10 Plus representa el final de l’evolució del model, ja que Audi ha confirmat que no farà noves versions del seu R8. El seu preu final serà d’uns 168.000 euros (personalitzacions i extres al marge), uns 17.000 euros més que un R8 Spyder normal.