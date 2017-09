Audi Aicon: el volant, els pedals i els cinturons de seguretat són cosa del passat

L’Audi Aicon pot ser el model que marqui un abans i un després del grup Volkswagen. De fet, aquest prototip disposa d’un sistema de conducció plenament autònom -nivell 5-, tot i que la marca no vol confirmar si aquest sistema de conducció plenament autònoma, que no requereix cap intervenció humana, està del tot operatiu o en fase final de desenvolupament.

Com que aquest cotxe és 100% autònom no necessita volant ni pedals i, gràcies a la connexió en xarxa i els sensors d’última generació, els accidents seran cosa del passat .Per tant, aquest prototip prescindeix de qualsevol mena de sistema de retenció. Segons explica Audi, els cotxes autònoms podran circular a velocitats de creuer de 130 km/h per autopistes i carreteres ràpides sense que hi hagi cap mena d’accident.

L’Aicon és, a més, un cotxe 100% elèctric gràcies a quatre motors –cadascun actua sobre una roda- que ofereixen una potència combinada de 354 CV i 550 Nm de parell, amb una autonomia d’ús que es situa al voltant dels 800 quilòmetres.

Pel que fa al disseny. Audi proposa una berlina gran (5,4 m de llarg i 2,1 d’ample) però amb unes línies futuristes i elegants, amb ús massiu de materials nobles i tecnologies d'última generació com els fars led, una calandra amb píxels en 3D i fins i tot un petit dron que s’activa per il·luminar els usuaris en les hores de menor intensitat lumínica i que acompanya els passatgers en el seu desplaçament a peu.