Audi A8 2017, revolució tecnològica

Des de la seva presentació l’any 1994 l’Audi A8 ha representat al llarg de les seves tres generacions el màxim exponent de la capacitat tecnològica de la marca. A finals d’any arribarà la quarta generació que, fidel a la tradició, pot equipar una gran quantitat d’elements tecnològics i uns sistemes de conducció autònoma que s’aniran actualitzant al llarg del 2018.

DISSENY MÉS ATREVIT, PERÒ CONTINUISTA

Abans de fer un repàs a tot el repertori tecnològic cal destacar el que es veu en fer un primer cop d’ull al nou model, i és que el disseny del nou A8 es diferencia força respecte a l’anterior generació. I no només perquè creixi 37 mm. i es situï en 5172 mm. (5302 en el cas de la versió A8 L), sinó perquè en general l’aspecte és més dinàmic, fet accentuat per una carrosseria musculosa i una graella frontal -anomenada “Singleframe”- que presideix la part davantera del cotxe com darrerament la marca ens té acostumats en altres models.

La part posterior manté la tira cromada present en el model actual però afegeix una tira de llum LED que connecta els fars posteriors. De fet fins i tot parlant de disseny exterior resulta impossible no fer menció a la nova tecnologia de l’A8, doncs els mateixos fars posteriors poden disposar de tecnologia OLED mentre que per la seva banda els fars davanters poden incorporar la tecnologia HD Matrix LED o les llums làser.

L’interior del cotxe és la part on més es nota l’evolució respecte al model actual i realment caldrà esforçar-se en buscar botons físics, doncs tot el protagonisme el tindran la darrera generació del panell d’instruments completament digital anomenat “Virtual Cockpit” així com les dues pantalles tàctils de 10,1 i 8,6 polzades. Gràcies a aquestes pantalles podrem controlar totes les funcions multimèdia, de climatització o fins i tot la regulació dels seients. Evidentment la cura pels detalls i els materials de primera qualitat com la tapisseria de cuir estan presents en tota la gamma i la part posterior és fins i tot més sofisticada que la del conductor, doncs incorpora una pantalla OLED ubicada a la plaça central amb què es poden controlar des de la llum ambiental fins a les funcions de massatge, calefacció o trucades.

MOTORITZACIONS

La marca alemanya dotarà inicialment l’A8 amb dos motors de sis cilindres (un 3.0 TDI de 286 cavalls i un 3.0 TFSI de 340 cavalls) i més endavant oferirà dues versions de vuit cilindres (un 4.0 TDI de 435 cavalls i un 4.0 TFSI de 460 cavalls). El motor més potent serà el de la versió W12 que tindrà sis litres de cilindrada i una potència encara no especificada.

Però sens dubte l’aspecte més innovador respecte a les motoritzacions està en l’arribada del sistema “Mild Hybrid” (disponible en tots els motors), que permet al vehicle circular en determinades circumstàncies amb el motor apagat i tornar-lo a engegar quan és necessari de manera gairebé imperceptible gràcies a la presència de sistemes elèctrics de 48 volts. Mitjançant aquesta tecnologia que treballarà conjuntament amb el sistema “start/stop”, Audi anuncia una reducció de consum de fins a 0,7 litres als 100 quilòmetres.

El nou A8 podrà circular amb el motor tèrmic apagat sigui aquest dièsel o gasolina

Finalment pel que respecta a novetats mecàniques cal mencionar que arribarà una versió híbrida endollable de l’A8 L anomenada e-tron quattro, que combinant el motor 3.0 TFSI amb un motor elèctric arribarà als 449 cavalls de potència i 700 Nm de parell i permetrà recórrer fins a 50 quilòmetres en mode totalment elèctric. A més, es podrà sol·licitar l’”Audi Wireless Charging” gràcies al qual es podrà recarregar la bateria per inducció.

A L’AVANTGUARDA DE LA TÈCNICA

El lema d’Audi no pot ser més encertat en referir-nos a aquest nou A8, doncs la quantitat de funcions tecnològiques que incorpora és gairebé inacabable.

En primer lloc Audi ha anunciat una suspensió que eleva o baixa les rodes de manera independent anticipant les irregularitats de la carretera gràcies a càmeres i sensors en el que la pròpia marca ha denominat “Audi AI active suspension”. A més, l’A8 incorpora el sistema de direcció dinàmica a les quatre rodes que gira les rodes posteriors en la mateixa direcció que les davanteres o en l’oposada, en funció de les exigències del conductor. Un nou diferencial posterior i la tracció total quattro representen la cirereta del pastís d’un conjunt que promet ser altament confortable i dinàmic.