El nou Audi A7 és híbrid i encara més tecnològic

L’Audi A7 Sportback és una berlina cupè esportiva i familiar (amb 5 portes) que vol convertir-se en la referència del segment per davant dels seus eterns competidors alemanys, Mercedes i BMW.

Amb gairebé 5 metres de llarg (4’97 per ser exactes) el nou A7 Sportback estrena un nou disseny encara més elegant i dinàmic, caracteritzat per unes nervadures prou marcades, el nou disseny dels grups òptics amb tecnologia Matrix LED (i opcionalment també amb llums làser), generoses llandes de 21 polzades o diversos elements estètics i dinàmics com el difusor posterior o la doble sortida del tub d’escapament, per exemple.

Pel que fa al disseny dels interiors, Audi segueix el camí iniciat pel seu germà gran, l’Audi A8, amb un maridatge elegant de materials de primera qualitat, disposició ergonòmica i racional dels comandaments i un disseny pulcre, minimalista i funcional de l’habitacle, que homologa quatre places reals tot i que opcionalment també es pot preparar la plaça central posterior per encabir-hi un cinquè ocupant. Pel que fa al maleter, el nou A7 presenta una capacitat de 535 litres ampliable a 1.390 en cas d’abatre els seients posteriors.

Per consolidar-se com el referent del segment l’A7 utilitza una important ofensiva tecnològica que inlclou, entre altres, una pantalla central Virtual Cockpit de més de 12 polzades, climatitzador trizona amb control automàtic del parabrises, control de la gestió ambiental i de l’aire dins el vehicle o un sistema de so signat per Bang&Olufsen.

Ecològic i eficaç

L’Audi A7 Sportback disposa d’un sistema de tracció integral Quattro impulsat per un sistema anomenat Mild-Hybrid, que associa el motor gasolina V6 TFSI i el motor elèctric amb un alternador que regenera l’energia cinètica del vehicle (un sistema similiar al que ja fan els Toyota de darrera generació).

Aquest sistema permet que l’A7 circuli aprofitant la pròpia inèrcia del cotxe i el recolzament del motor elèctric a velocitats de fins a 160 km/h, sense haver de gastar combustible si les condicions del trànsit i l’orografia de la carretera ho permeten.

A més, l’A7 incorpora el sistema de quatre rodes motrius i direccionals que ja vam poder provar amb el Q7 –i que ens va convèncer molt- que permet una maniobrabilitat i agilitat a l’hora de circular per espais reduïts realment sorprenent.

La gran sorpresa de la presentació del nou A7 ha estat l’absència de cap motor dièsel, per bé que segons ha confirmat la companyia, aquests arribaran durant els primers mesos de 2018.