Aston Martin s'electrifica

Aston Martin prepara el seu primer cotxe elèctric per plantar cara a fabricants com Tesla, Porsche o BMW, en la carrera pel segment elèctric de luxe. I és que la marca britànica ja treballa en una versió 100% elèctrica de la seva berlina Rapide AMR.

Els de Londres estan treballant de la mà de l'equip Williams de Fórmula 1 per preparar la seva versió elèctrica del Rapide AMR perquè l'escuderia britànica també vol aprofitar el seu aprenentatge en la Fórmula E, on col·labora de fa temps amb la divisió Williams Advanced Technology.

Amb tot, aquesta primera versió elèctrica serà una edició limitada de 150 unitats venudes abans de comercialitzar-se l'any 2019, a un preu encara per confirmar però que no serà inferior als 200.000 euros. Com un bon Aston Martin, la versió elèctrica del Rapide AMR superarà els 800 CV de potència gràcies a dos motors elèctrics (un sobre cada eix) i disposarà d'una autonomia real entre els 350 i els 500 quilòmetres.