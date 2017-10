Aston Martin DB11 Volante, jugant a ser James Bond

L’Aston Martin DB11 és el cotxe més important de l’actual gamma dels britànics. Amb el DB11 Aston Martin aspira arribar a un públic selecte però més extens del que havia tingut fins ara, en una clara declaració d’intencions de situar un producte destinat als potencials compradors de Porsche, per exemple.

Amb la versió Volante –nom que reben els vehicles descapotables d’Aston Martin- els anglesos van una passa més enllà amb el seu model, situant-lo com un dels referents de l’elegància i exclusivitat a cel obert al Vell Continent.

Ara bé, la versió Volante només es podrà associar al motor V8 biturbo de 4 litres de cilindrada d’origen AMG amb 500 CV de potència i no pas amb l’encara més potent V12, ja que els resposables de la marca britànica entenen que el client potencial d’un Gran Turisme descapotable busca l’estil i disseny per sobre de la potència i les prestacions pures. El propulsor va associat a un canvi automàtic de 8 velocitats d’origen ZF i un diferencial autoblocant sobre l’eix posterior, per gestionar de forma eficient i segura tota la potència enviada a les rodes posteriors.

El nou DB11 Volante és realment bonic, i afegeix alguns detalls nous com insercions de fusta i fibra de carboni a les motllures de l’interior i un sostre retràctil de lona que es pot obrir o tancar en tan sols 14 segons i que es pot activar amb el cotxe en funcionament fins una velocitat de 50 km/h.

Pel que fa a l’equipament, aquest Aston Martin incorpora entapissats de cuir, seients amb calefacció i regulació electrònica, pantalla tàctil de 8 polzades i càmera de visió zenital, entre altres. A més, opcionalment els clients poden escollir al seu gust els entapissats de seients i motllures interiors, llandes de fins a 20 polzades o un sistema d’àudio de 13 altaveus signat per Bang&Olufsen.

El seu preu final -equipament opcional al marge- a Europa arrenca en els 199.000 euros, i ja es possible reservar una unitat tot i que les primeres entregues no seran efectives abans dels primers mesos de 2018.