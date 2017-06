Aston Martin DB11 V8: ànima britànica, cor alemany

L’Aston Martin DB11 -model que va substituir el DB9 i que va sortir a la venda a finals de 2016- disposava fins ara d’un únic propulsor. Es tracta d’un V12 biturbo de 608 cavalls que ja no estarà sol al catàleg, doncs la marca britànica ha decidit dotar el seu cupè d’un motor més racional, si és que es pot fer servir aquesta paraula parlant d’aquests automòbils. Es tracta d’un motor 4.0 V8 Twin-Turbo que desenvolupa un total de 510 cavalls... d’origen alemany.

COTXE BRITÀNIC, MOTOR ALEMANY

No és cap novetat que Aston Martin disposi de models V8 a la seva gamma, però aquest motor és especial ja que es tracta del primer propulsor provinent de la marca Mercedes-AMG amb la qual Aston Martin va signar un acord de col·laboració per compartir electrònica i motors. Aquest acord ja es va deixar notar en diversos elements electrònics en el mateix model del que estem parlant, el DB11, doncs alguns comandaments de l’interior o el sistema d’infoentreteniment provenen dels d’Affalterbach.

Però amb aquest nou propulsor s’aconsegueix anar un pas més enllà, ja que si fins ara el V12 disponible era creació purament britànica, el nou V8 és purament alemany. De fet és el mateix motor que incorporen els models V8 AMG de la marca, i això es tradueix en una potència de 510 cavalls, un parell de 675 Nm, una velocitat punta de 301 km/h i un 0-100km/h en tan sols quatre segons.

Segurament l’aspecte més interessant sigui que amb aquest nou propulsor el comportament del DB11 serà, segons la pròpia marca, més dinàmic que no pas el del V12. I és que malgrat que aquest disposi de 98 cavalls més, també augmenta el pes en 115 quilos (1655 contra 1770). Aquestes diferències fan que el V12 tan sols sigui una dècima més ràpid en assolir els 100 km/h des de parat (3,9 segons), però la velocitat punta sí que és sensiblement diferent situant-se en 322 km/h.

A nivell estètic els canvis són poc significatius, i aquesta nova versió serà només recognoscible per incorporar dues entrades d’aire en el capó (quatre en el cas del V12) i un nou disseny de llandes de 20 polzades exclusiu d’aquest model.

Malgrat posicionar-se com el motor d’accés al model, Aston Martin ha anunciat una tarifa de 184.000 euros pel mercat alemany. No són els gairebé de 210.000 que costa el DB11 amb motor V12, però continua sent apte només per unes poques butxaques.