Alpine, el reton del mite

Renault, propietària de la divisió Alpine, va decidir deixar de fabricar models d’aquesta icònica marca l’any 1995, quan el darrer A610 va sortir de la fàbrica de Dieppe, al cor de França. Han hagut de passar més de vint anys per a què la marca del rombe cregui en les possibilitats d’èxit d’Alpine en un mercat cada cop més competitiu. I ho ha fet gràcies a l’aliança (i posterior compra) que Renault havia forjat amb Caterham, un altre llegendari fabricant britànic de vehicles esportius i lleugers.

Fruit de l’associació amb Caterham, i l’entusiasta resposta del públic durant l’any 2012, enmig de les celebracions del cinquanta aniversari d’Alpine es va ensenyar un primer prototip anomenat Alpine A110-50, que aprofitava motors i elements mecànics del Mégane RS, i demostrava el “savoir-faire” de la divisió esportiva de Renault.

De fet, el projecte de ressuscitar Alpine va estar a punt de quedar en un no-res, ja que la direcció de Renault ho considerava un projecte de l'antic director d'operacions de Renault, Carlos Tavares, que va deixar la marca l'any 2013 abans de fer-se càrrec de PSA Peugeot Citroën. No obstant això, aquest no va ser el cas i el projecte Alpine ha vist finalment la llum.

En les diverses presentacions del projecte Alpine els enginyers i responsables de desenvolupament d’Alpine han incidit en què "un veritable Alpine és lleuger, ràpid i divertit de conduir". Tota una declaració d’intencions que ens permet saber per on vol anar aquest nou cotxe. Com també ho és que el cap de Renault, Carlos Ghosn, hagi presentat el nou model a Monte-Carlo, un gest de complicitat als primers èxits històrics de l’Alpine original al ral·li de Monte-Carlo.

Mecànica d’alt rendiment

Aquest nou cotxe és un cupè biplaça a propulsió amb motor central, que s’estrenarà al mercat aquest 2017.

Motor central, tracció posterior, centre de gravetat molt baix i pes contingut; l'essència d'Alpine segueix intacte

Si bé sabem que el motor es trobarà en disposició central (just darrere conductor i acompanyant), desconeixem quina cilindrada tindrà i quina potència serà capaç d’erogar, malgrat que les primeres informacions apunten un motor 1.8 TCe (benzina) turbo de quatre cilindres, una evolució del ja emprat 1.6 que equipa el Clio RS. Tot i que tampoc s’ha confirmat, els suposa (per les fotos disponibles) que utilitzarà un canvi de marxes automatitzat de set velocitats i doble embragatge, amb lleves rere el volant.

De la mateixa manera, s’espera que aquest propulsor sigui capaç d’entregar una potència d’uns 250 cavalls, que deixarien la porta oberta per una versió RS o encara més radical que en un futur podria portar el cotxe als 300 cavalls de potència. Tot això en un cotxe que pesarà al voltant de 1100 quilos de pes. I és que Alpine podria haver reduït encara més el pes, però a costa de l’ús de materials com la fibra de carboni, que irremeiablement encariria molt el producte final.

Alpine ha anunciat que el seu nou cotxe pot fer el 0-100 en 4’5 segons, una xifra realment espectacular, fora de l’abast de la majoria de models de Renault. Amb tot, aquest no hauria de ser sinó el començament d’un nou futur per Alpine. El pla no és per rellançar Alpine com una entitat d'un sol model, sinó com una marca amb diversos models esportius, incloent un SUV que ha estat esmentat amb vehemència per unir-se al nou cotxe esportiu durant el proper 2018.