Alfa Romeo Stelvio, a la conquesta del món

Quan Sergio Marchionne va arribar a la presidència del grup FCA va haver d'enfrontar-se amb un dilema important. Dues marques històriques, Lancia i Alfa Romeo, es trobaven en hores molt baixes amb xifres de vendes irrisòries, una gamma de models escassa i poques perspectives de millora.

Calia fer alguna cosa amb les dues marques per retornar-les al mercat i convertir-les en rentables, així que el consell executiu del grup italoamericà va decidir apostar per Alfa Romeo -una marca que encara conserva un gran nom als Estats Units- i intentar repetir la jugada exitosa en el creixement i ressorgiment de Jeep o Maserati, per exemple.

En un mercat global qualsevol marca ha de ser present i forta en els dos principals mercats (Estats Units i la Xina) si vol créixer i ser competitiva. Marchionne va pensar que aprofitant la xarxa comercial de Jeep als Estats Units podria fer ressorgir la marca del Biscione.

Alfa Romeo porta molts anys sense estar present de forma efectiva al territori nord-americà, i dos dels pocs cotxes que hi han arribat els darrers anys han estat els passionals 8 i 4c, destinats a un segment de públic molt concret. Ara bé, a diferència del que passa a Europa, Alfa Romeo és una marca que conserva un gran nom -fins i tot una mica per sobre de Jaguar, Mercedes o BMW-.

La Giulia Quadrifoglio Verde tindrà un preu de poc més de setanta mil euros als Estats Units, cosa que l'hauria de fer competitiva en un mercat on encara es valoren els motors potents i les variants esportives

Marchionne vol que Alfa Romeo arribi a vendre 200.000 unitats anuals entre 2017 i 2018. Un pla ambiciós, però no impossible, després de veure les xifres de Jeep o Maserati als darrers anys. Per assolir aquesta xifra Alfa Romeo compta amb una gran berlina sedan de tres cossos que respon al gust del comprador nord-americà i que vol competir amb la Classe C de Mercedes i la Sèrie 3 de BMW en un segment de mercat molt important als Estats Units.

Stelvio, la carta decisiva

L'altre puntal del desembarcament de la marca als Estats Units ha de ser l'Alfa Romeo Stelvio, un totcamí amb un comportament dinàmic sorprenent que trobarà el seu mercat natural als Estats Units, el país on els SUV de propulsió -tracció posterior, tot i que hi haurà versió de tracció total anomenades Q4- disposen d'un gran cartell.

A més, el flamant SUV italià es distingeix pel seu disseny característic i exclusiu, amb una personalitat molt marcada i una oferta de motors molt interessant que inclou potències compreses entre els 150 i els 510 cavalls de potència.

Marchionne preveu que el nou Stelvio arribi a les 150.000 unitats venudes al món l’any 2018. Ara bé, el primer totcamí dels llombards no serà barat: la versió “First Edition” costa 62.000€ al nostre mercat.