Arriba la primera edició de l'Alfa Romeo Stelvio

El nou Alfa Romeo Stelvio és una de les novetats més esperades de l'any. El primer SUV de la marca del Biscione arribarà al nostre mercat el proper mes de març amb la «First Edition», una edició limitada dels primers models que volen obrir escletxa al mercat.

L'Alfa Romeo Stelvio First Edition disposarà d'un motor de benzina de quatre cilindres i dos litres de cilindrada que erogarà 280 cavalls, i s’associarà a una caixa de canvis automatitzada ZF de vuit velocitats i la plataforma de tracció integral Q4.

El sistema Q4 envia per defecte el 100% del parell a les rodes posteriors, però el reparteix de forma automàtica entre els dos eixos quan detecta manca de tracció

Aquesta primera edició comptarà també amb unes exclusives llandes de vint polsades, pinces de fre pintades de negre, llums de cortesia, seients de pell electrònics i calefactaves, motllures de fusta integrades a la consola,un navegador de 8'8 polsades i una pantalla TFT al quadre d'instruments de set polsades i altres detalls estètics com llunes posteriors tintades o els marcs cromats.

Això sí, les primeres unitats que arribin als concessionaris al març no seran barates, ja que els clients hauran de desemborsar 62.000 euros per fer-se amb un dels Stelvio First Edition.