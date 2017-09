Així és la gamma BMW Motorrad Heritage

Espectaculars, exclusives i úniques. La gamma de la BMW R nine T, que inclou les variants R nine T, R nine T Scrambler, R nine T Racer, R nine T Pure i R nine T Urban G/S, totes elles motos que mantenen l'esperit 'cafe racer', és a dir, inspirades en les motos de carreres de mitjans del segle passat.

Totes elles també utilitzen el mateix xassís i motor bòxer de 2 cilindres que arriba als 110 CV de potència, amb un pes d'uns 200 quilos. Però el que més sorprèn és la seva mida compacta, que fa de la família Heritage motos molt ben treballades per a un ús polivalent.

De fet, la R nine T Racer, amb el seu aire de moto de carreres dels 70, té un aire més esportiu, mentre que la variant Scrambler, amb els acabats de cuir i alumini, s'ajusta més a un estil 'vintage' i retro, molt de moda a les grans capitals europees.

La variant Pure, per la seva banda, ofereix un estil més purista i minimalista (amb moltes opcions de personalització), i l'Urban G/S manté viu cert esperit 'off-road' gràcies a la forquilla telescòpica o al reglatge de les suspensions.

Totes les variants de la gamma Heritage, fabricades gairebé de forma artesanal a Alemanya, disposen d'una pila d'extres, com ara tubs d'escapament signats per Akrapovic, llums intermitents led, diversos elements d'alumini, alarma i punys amb calefacció, i tenen un preu de venda que arrenca en poc més de 12.000 euros.

Podeu veure la nova gamma de BMW a l'Ace Cafe de Barcelona durant tot el cap de setmana.