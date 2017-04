Els 5 cotxes elèctrics amb més autonomia del mercat

Tesla Model S

La marca que actualment regna en el món dels vehicles elèctrics és, sens dubte, Tesla. El seu Model S és una berlina de luxe que ofereix la major autonomia del mercat amb un total de 632 quilòmetres en la seva versió més potent, anomenada 100D. El mateix Model S disposa d’altres versions amb menys autonomia i un preu inferior, però en el pitjor dels casos aquesta continua sent molt destacable: 408 quilòmetres en la versió Model S 60.

Això sí, el preu no és apte per a tots els públics, doncs comença en 83.000 euros en aquesta versió més econòmica i arriba fins als 111.000 en la més potent, la 100D. Les prestacions, això sí, són d’infart: accelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segons i encara hi ha una versió superior, la P100D, que assoleix aquest registre en tan sols 2,7 segons.

Tesla Model X

El primer SUV de la marca americana és també el segon model amb més autonomia del mercat, superat únicament pel seu germà Model S. En la versió més potent el Model X ofereix una autonomia de 565 quilòmetres amb un preu encara més elevat que el del Model S: 155.000 euros aproximadament.

Renault ZOE

L’únic model de tots que repeteix en la llista de més barats i de major autonomia, de manera que el podem considerar el que ofereix la millor relació preu/autonomia. Renault ha homologat 400 quilòmetres en el cicle NEDC, però garanteix fins a 300 en condicions reals. En qualsevol cas, una molt bona xifra.

BMW i3

300 són els quilòmetres que ofereix d’autonomia el petit de la gamma elèctrica de BMW. Amb un preu de 37.400 euros, disposa d’una versió amb una autonomia de 190 quilòmetres un pel més econòmica: 36.150 euros.

Volkswagen E-Golf

Empatat amb el BMW trobem la variant elèctrica del VW Golf, que té un preu similar al urbà de Baviera: 38.020 euros. Els seus 300 quilòmetres d’autonomia el converteixen en el compacte amb més autonomia del mercat, superant el Nissan Leaf que s’ha de conformar amb 250 quilòmetres.

Els 5 elèctrics amb més autonomia 1- Tesla Model S 632 quilòmetres 2- Tesla Model X 565 quilòmetres 3- Renault ZOE 400 quilòmetres 4- BMW i3 300 quilòmetres 5- E-Golf 300 quilòmetres

Avui en dia un cotxe elèctric continua resultant més car que un dièsel o benzina equivalent i, tret del cas de l’exclusiu Tesla, ofereix menys autonomia que la que ofereixen els motors de combustió. Aquest fet juntament amb la manca evident d’una xarxa de recàrrega ben desenvolupada dificulten la venda de vehicles elèctrics.