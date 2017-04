Els cinc cotxes elèctrics més barats del mercat

Renault Twizy

El vehicle elèctric més barat que hi ha actualment al mercat és el petit Renault Twizy, que en la seva versió Life 45 arrenca des de tan sols 7.305 euros i ofereix una autonomia de 100 quilòmetres. Això sí, la seva velocitat està limitada a tan sols 45 km/h, i per accedir a la versió superior –que arriba als 80 km/h i té una autonomia de 90 quilòmetres- haurem de pagar 8.015 euros.

Renault ZOE

Renault ofereix un model de mides similars a les del Renault Clio però totalment elèctric que arrenca en 22.385 euros amb una autonomia de 400 quilòmetres. Es tracta de la versió renovada del ZOE que vam provar a l’ARA Motor.

Smart Fortwo Electric Drive

El popular Smart ofereix la versió elèctrica en totes les seves variants (Fortwo, Fortwo Cabrio i Forfour), i el preu arrenca en uns interessants 23.737 euros amb una autonomia de 160 quilòmetres.

Kia Soul EV

El Soul és un vehicle compacte de la marca coreana Kia que compta amb un disseny peculiar a mig camí entre SUV i monovolum. La seva variant elèctrica té un preu de 24.000 euros i una autonomia de 212 quilòmetres.

Citroen C-Zero

El C-Zero és un model que té dos germans pràcticament bessons al mercat, el Mistubishi I-Miev i el Peugeot iOn. Tot i que els preus són similars en tots tres models, el C-Zero arrenca en 24.511 euros i ofereix una autonomia de 150 quilòmetres.

Els 5 elèctrics més barats 1- Renault Twizy 7.035 € 2- Renault ZOE 22.385 € 3- Smart ForTwo ED 23.737 € 4- Kia Soul EV 24.000 € 5- Citröen C-Zero 24.511 €

Com podem veure la gamma de vehicles elèctrics, tret del cas del Twizy, no gaudeix d’uns preus excessivament competitius, sobretot si tenim en compte que la majoria dels models esmentats són petits o tenen una autonomia justa. En qualsevol cas amb la compra de vehicles elèctrics hi ha una subvenció per part de l’Estat (Pla MOVEA) que abarateix el preu final. Els preus esmentats a la llista no tenen aplicada aquesta rebaixa, i per això poden haver quedat fora de la llista altres models interessants com és el cas del Nissan Leaf o el Volkswagen e-Up.