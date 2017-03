El 8 de febrer del 1959 es va celebrar la primera edició del ral·li Barcelona-Sitges de cotxes d'època, popularment conegut com ral·li de Sitges. En aquella primera edició hi van prendre part uns 20 cotxes, que van arribar a la capital del Garraf a través de la carretera de les costes, l'única via de trànsit oberta entre Barcelona i Sitges en aquell moment.

Des de la primera edició el ral·li va prendre dues característiques que han forjat la seva personalitat: es tracta d'una prova de regularitat (no de competició de velocitat) i els participants han d'anar vestits d'època, d'acord amb el seu vehicle, ja que el ral·li de Sitges és un apèndix més de les festes del Carnaval, tan populars al Garraf.

La 59a edició del ral·li de Sitges, disputada avui, ha comptat amb la participació d'uns 50 cotxes i una desena de motos, entre els quals destaca un Darraq de l'any 1900 i un Erksine del 1928, una marca que va desaparèixer a causa del crac borsari de l'any següent.