El primer elèctric de Seat compleix 25 anys

Va ser el resultat d’un dels requeriments del COI: el Comitè Olímpic volia que els vehicles que seguien els atletes en les proves d’atletisme (marxa, fons, maratons...) no fossin contaminants. Calia, doncs, un vehicle de zero emissions que mostrés al món la capacitat tècnica de la indústria local i els valors i la imatge de la capital catalana.

Seat va recollir la demanda del COI i va preparar una versió 100% elèctrica del Toledo, la seva berlina estrella l’any 1992. Aquell cotxe olímpic, anomenat “Toledo Eléctrico Olímpico” va ser dissenyat i produït en pocs mesos per l’equip tècnic de la planta de Martorell, i va tenir l’honor de ser un dels darrers relleus de la torxa olímpica.

El primer elèctric de la història de Seat va ser desenvolupat a corre-cuita a Martorell, i va tenir un bon funcionament

Les prestacions del primer cotxe elèctric de Seat no eren massa brillants: disposava d’un motor de corrent continu de tan sols 20 CV de potència alimentat per unes bateries de plom que pesaven més de 500 quilos. El seu punt de recàrrega era un endoll convencional de 220 V ubicat a la calandra del cotxe.

Com resultat, el cotxe olímpic tenia una autonomia de 60 quilòmetres i la seva velocitat punta no superava dels 100 km/h, prestacions modestes però més que suficients per fer el seguiment una Marató, per exemple.

Encara avui es conserva una unitat del “Toledo Eléctrico Olímpico” al museu històric de la marca a la Zona Franca de Barcelona.