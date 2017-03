El Tribunal Suprem obre la porta al retorn d'Hispano Suiza

Tot va començar al Saló de Ginebra del 2010. En aquella ocasió l'empresa barcelonina Delmar 04 va presentar el prototip Hispano Suiza X10V, que fabricarien sobre la base d'un Audi R8 i que costaria uns 700.00 euros. El grup Delmar 04 a més, va registrar el seu prototip amb el nom d'Hispano Suiza.

Aquell anunci va posar en alerta la família Mateu (propietària del grup industrial Peralada), descendents de Damià Mateu, un dels fundadors d'Hispano Suiza, i del grup francès Safran, fins aleshores considerats els legítims hereus de la marca original i, per tant, propietaris dels drets d'explotació comercial d'Hispano Suiza. A més, el Grup Peralada havia registrat el nom Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles SA (amb un guió entre els mots 'Hispano' i 'Suiza') l'any 1986, molts anys després que la marca original hagués cessat la fabricació d'automòbils.

El Grup Peralada va portar Delmar 04 als tribunals perquè considerava que havia patit un greuge i volia una restitució econòmica en forma d'indemnització, però un tribunal mercantil va desestimar la seva demanda en primera instància perquè va entendre que ja no disposaven de cap dret sobre la marca, ja que només utilitzaven el nom per fer trobades i exhibicions.

Els Mateu va recórrer la sentència i van portar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona, que va tornar a fallar a favor de Delmar 04 però va obligar-los a pagar una indemnització de 35.560 euros perquè va entendre que sí que hi havia hagut competència deslleial per haver utilitzat el nom a Ginebra.

El cas ha arribat al Tribunal Suprem, que al mes de febrer va tornar a dictar sentència en contra dels Mateu perquè va entendre que "els demandants van deixar de fabricar cotxes de luxe fa més de 80 anys" i que, per tant, "han perdut els registres de marca i noms comercials", ja que "no disposen actualment de cap mena de fabricació o venda d'automòbils". Això sí, el Suprem manté la multa de 35.560 euros a Delmar 04 per competència deslleial.

La sentència del Suprem obre la porta a l'ús de la marca Hispano Suiza al grup industrial Delmar 04, tot i que probablement no fabricarà mai cap model –això sí, podria vendre la marca registrada a un grup interessat–. La polèmica encara no s'ha acabat.