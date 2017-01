Quan Pegaso va voler fabricar el primer gran camió elèctric a Barcelona

L'any 1952 Pegaso, filial de l'empresa estatal ENASA, va presentar a Barcelona el model Z-601, conegut popularment com el "PegasoEléctrico". Durant aquells anys el règim de Franco patia les escassetats derivades del bloqueig internacional posterior a la Segona Guerra Mundial, i l'Autarquia espanyola no podia satisfer la petita demanda de combustible durant els anys de la postguerra.A causa de les necessitats energètiques de l'estat espanyol,Pegaso va fabricar un model 100% elèctric sobre el bastidor i el xassís del Pegaso Dièsel de sèrie, aprofitant l'equip elèctric (motor, controlador, amperímetre, bateries...) proporcionades per l'empresa francesa SOVEL (Societé de VehiculesEléctriquesIndustriels).

Fins aleshores ja existien camions elèctrics, però de dimensions i capacitat de càrrega reduïdes, com per exemple els camions de repartiment de la llet i altres mercaderies a les grans ciutats franceses i britàniques durant la primera meitat del segle XX: el projecte dels de la Sagrera era el més important i innovador fins aleshores.

El prototip de la Sagrera tenia dos problemes importants que van impossibilitar la seva producció en sèrie final. En primer lloc, el conjunt pesava 9.170 quilos a causa del pes del conjunt elèctric (que pesava gairebé sis tones a causa de les 48 bateries de plom), cosa que limitava l'autonomia d'ús a uns escassos 75 quilòmetres. D'alta banda, el motor tan sols era capaç d'erogar 14 cavalls de potència, i tan sols tenia una punta de velocitat màxima de 28 quilòmetres per hora.A més, l'any 1953 -l'any següent a la presentació del Pegaso elèctric- el govern franquista i els Estats Units van signar el Pacte de Madrid, que significà la fi de l'aïllament del règim de Franco i l'aixecament de les restriccions internacionals, cosa que afavorí l'entrada de carburant a baix preu.Amb tot, l'experiència del primer Pegaso elèctric fou decisiva pels futurs Z-501, tròleis (troleibús) que Pegaso va implantar a diverses capitals espanyoles amb èxit.