Mercedes-Benz C111, el bòlid que va batre tots els rècords del moment

Contràriament al que sovint es pensa, Mercedes ha estat una marca que ha innovat tecnologies, models i solucions constructives molt atrevides i avançades al seu temps. Un dels millors exemples mai construïts d’aquesta voluntat innovadora i creativa fou el Mercedes-Benz C111, una sèrie experimental produïda a cavall de les dècades de 1960 i 1970. El C111 era la resposta de Mercedes a les propostes de Porsche, Ferrari, Lamborghini (no debades, l’estètica del C111 és raonablement similar a la del Lamborghini Countach) i BMW, que per aquelles dates estava preparant i evolucionant el no menys icònic M1.

L’exuberant Mercedes va utilitzar una plataforma experimental, amb disposició de motor central i propulsió (tracció posterior) per provar diverses configuracions de motors i ajustos mecànics. Així doncs, la marca de l’estrella va maridar l’espectacular biplaça esportiu amb motors de benzina sobrealimentats, dièsel o de cicle Wankel.

El C111 va maridar el seu xassís amb motors dièsel, Wankel i de benzina

El Mercedes-Benz C111 era certament espectacular. Unes línies rectilínies i geomètriques emfatitzaven l’esportivitat d’un vehicle concebut per ser ràpid. El seu color taronja, l’obertura de les portes en forma de gavina (el primer model de Mercedes en fer-ho després de l’icònic 300 SL dels anys 50), els interiors de cuir i unes mesures compactes (4’2 metres de llarg per només 1’13 d’alçada) deixaven clares les intencions esportives del prototip alemany. Però un dels aspectes que feien més especial a l’esportiu d’Stuttgart era el material emprat per la seva construcció, que no era cap altre que la fibra de vidre, solució que a posteriori utilitzarien diversos constructors. Gràcies a l’ús d’aquest material, el C111 va poder homologar un pes de 1.100 quilos, tot un rècord al seu moment, i que encara avui seria un registre magnífic.

El primer C111 va néixer l’any 1969, i gràcies a un motor de tres rotors d’injecció directe va arribar als 260 km/h. El segon C111, que sorgí l’any següent, emprava un motor de quatre rotors, que erogava 370 CV de potència i arribava a una punta de 290 km/h.

Però el tercer prototip C111 va canviar radicalment el paradigma constructiu a l’utilitzar un motor dièsel de 230 cv, associada a un canvi manual de cinc velocitats. Tot i la menor potència d’aquest motor, el tercer C111 va batre diversos rècords de velocitat, com el rècord que assolí a l’oval italià de Nardó, quan va passar dels 320 km/h de velocitat punta, tota un fita pel seu temps.

L’any 1979 es va fabricar el quart i definitiu model del Mercedes-Benz C111. El model definitiu estava impulsat per un motor de benzina V8 i de 4.8 litres de cilindrada, que erogava més de 500 CV de potència, i que va enregistrar una velocitat punta de 403 km/h.

Tot i els indubtables èxits del C111, i les comandes en ferm que va rebre la marca de l’estrella, els directius de Mercedes van creure que no era oportú fabricar en sèrie el seu esportiu. Tot i això, el C111 va passar a la història de l’automoció com un dels cotxes més espectaculars, prestacionals i fascinants de tots els temps.