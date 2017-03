Lancia Stratos, el cotxe invencible

S’anomenava així per què semblava provinent de l’estratosfera. Sorgit del llapis de Marcelo Gandini quan encara treballava a Bertone, el Lancia Stratos era un petit cotxe amb motor central V6 (provinent de Ferrari) i tracció posterior (propulsió) que aviat va imposar la seva llei a les competicions de ral·li arreu del planeta.

El Lancia Stratos va ser concebut com a concepte a finals dels anys seixanta, i no fou fins lany 1971 que Lancia va presentar el seu primer model al Saló de Paris. El primer model HF va sortir l’any 1973, i fou resultat de la sinergia del bo i millor de la indústria italiana del moment: Dallara va crear el xassís, Bertone la carrosseria i Ferrari el motor. Millors pares, impossible.

El motor V6 de Ferrari era una evolució del que els de Maranello ja empraven en el Dino, i va passar dels 190 CV inicials als 280 CV de la versió de ral·li del Grup 4, tot i que Lancia encara faria una versió turboalimentada pel Grup 5 que arribaria als 480 CV sobre el petit i ample bastidor de l’Stratros, que li van servir per imposar la seva llei sobre l’asfalt.

En total Lancia no va fabricar més de 500 unitats de carrer, les mínimes imprescindibles per poder prendre part en el mundial de ral·li del Grup 4, on el Lancia Stratos es va guanyar una llegenda d’invencibilitat a base de victòries a mans de pilots com Munari.

De fet el Lancia Stratos va guanyar tres mundials de ral·li consecutius (1974, 1975 i 1976), i no va guanyar més anys ja que Lancia el va retirar per deixar pas a un model més nou, el 131.