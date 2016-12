Breu història del cotxe elèctric

Potser molts no ho sabeu, però el primer automòbil de la història fou un cotxe elèctric: l’any 1839 l’inventor escocès Robert Anderson va crear el primer carruatge elèctric de la història, alimentat per una pila no recarregable i que arribava als sis quilòmetres per hora de velocitat màxima.

No va ser fins al darrer terç del segle XIX, amb l’arribada de les primeres bateries elèctriques recarregables, que la indústria va parar atenció als cotxes elèctrics, que van començar la seva producció i comercialització a França, el Regne Unit i els Estats Units. Fins i tot el belga Camille Jenatzy va batre el rècords del món de velocitat a bord de “La Jamais Contente”, el primer cotxe que va superar la barrera dels 100 quilòmetres per hora.

El cotxe elèctric semblava el futur de l’automoció. Fins i tot la Detroit Electric Car, fundada al 1907, va començar a utilitzar bateries de níquel-ferro dissenyades per Thomas Edison i que permetien arribar als 130 quilòmetres per hora amb rangs d’autonomia raonables. A més, els cotxes elèctrics eren els favorits de les classes benestants, ja que eren menys sorollosos que els tèrmics i no calia engegar-los mitjançant cap manovella.

El triomf del motor tèrmic

Abans de la Primera Guerra Mundial, el cotxe elèctric semblava el triomfador de l’industria de l’automòbil, amb un gruix de les vendes que representava pràcticament el 30% del total, arribant fins al 90% en alguns casos com els cotxes de Detroit.

Però tres factors van sentenciar els cotxes elèctrics durant els inicis del segle XX: el baix cost del petroli, l’arribada del nou Ford T i l’esclat de la Primera Guerra Mundial van afavorir el triomf dels motors tèrmics, amb major autonomia d’ús i amb menors problemes de subministrament (la xarxa elèctrica no estava massa ben implementada ni preparada per satisfer la demanda dels cotxes elèctrics).

Un segle després, la situació és inversa. Ara el preu del petroli, les emissions de gasos contaminants i la capacitat de la xarxa elèctrica han capgirat la truita: molts estudis creuen que en vint-i-cinc anys el cotxe elèctric haurà guanyat la partida definitivament al motor de combustió de petroli.