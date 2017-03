Ferrari i Lamborghini, una rivalitat de llegenda

Quan algú pensa en un automòbil esportiu s’imagina un vehicle que generalment acostuma a ser molt baix, sol tenir dues places, un motor molt potent, uns pneumàtics enormes... i molt sovint és de color vermell i llueix un cavall rampant. Habitualment la imatge de cotxe esportiu, car i inassolible és italià i s’anomena Ferrari.

La història de la marca té un nom propi, el del seu fundador Enzo Ferrari. Amant de la competició i pilot destacat d’Alfa Romeo en una col·laboració amb la marca que duraria més de vint anys, va arribar a ser responsable de la divisió de competició Alfa Corse i nomenat “Cavaliere” i “Commendatore”per l’estat italià gràcies als seus èxits esportius.

L’any 1929 Enzo Ferrari fundà l’Scuderia Ferrari amb l’objectiu de permetre córrer a d’altres pilots en una escuderia pròpia, i va continuar la seva feina com a pilot fins l’any 1931, moment en què es va retirar degut al naixement del seu fill. L’incipient Scuderia Ferrari va construir el seu primer automòbil l’any 1937, anomenat Alfetta 158, el qual dominà el panorama automobilístic internacional. I l’any 1939 acabarà la seva relació amb la marca del ”Biscione” amb la promesa de no utilitzar el nom de Ferrari per a la competició durant un període mínim de quatre anys. Però des d’aleshores l’objectiu d’Enzo fou derrotar un Alfa Romeo amb un cotxe de creació pròpia, i perseguint aquest propòsit fundà la companyia Auto Avio Construzioni a Mòdena.

Tot i que aquesta empresa desenvoluparà dos exemplars d’un model anomenat 815, la història de la marca com a tal s’inicia l’any 1947 amb la construcció del que seria el primer model que responia a la nomenclatura de Ferrari, el 125 S.

Quan vostè compra un Ferrari està pagant pel motor. La resta li dono gratis Enzo Ferrari - Il Commendatore

Així doncs, d’ençà l’any 1947 la marca del “Cavallino Rampante” produiria models de carrer per garantir el finançament en la competició, fins que un bon dia de l’any 1958 en va vendre a un empresari exitós de l’època. Aquesta compra seria clau el futur de la marca italiana, doncs el comprador no era un altre que Ferruccio Lamborghini.

Qui era Ferruccio Lamborghini? En aquells temps el senyor Lamborghini havia trobat l’èxit venent tractors i maquinària agrícola, i amb els beneficis que havia aconseguit es va dedicar a la compra de vehicles esportius com Maserati, Alfa Romeo... i evidentment, Ferrari

Neix una rivalitat

Lamborghini es va cansar d’haver de reparar contínuament el seu Ferrari per problemes mecànics especialment relacionats amb l’embragatge -que segons sembla era el mateix que el que feia servir pels seus tractors- i la tradició diu que en parlar amb el que seria el seu màxim rival, Enzo Ferrari, aquest li va dir que “un fabricant de tractors no pot entendre la complexitat d’un Ferrari”.

Més enllà de la veracitat d’aquesta història, el cert és que Ferrari havia provocat a un empresari caracteritzat pel seu caràcter ambiciós que ràpidament va veure en les paraules d’il commendatore un desafiament, i de la mateixa manera que en el seu moment Ferrari va assolir l’objectiu de derrotar un Alfa Romeo amb un cotxe de construcció pròpia, Lamborghini va tractar de fabricar un superesportiu amb el que fer la competència als cotxes de Maranello.

Aquest projecte suposava un risc enorme, però Ferruccio gairebé s’ho va prendre com un tema personal. Així, l’any 1963 fundà la societat “Automobili Ferruccio Lamborghini”, establint-se al municipi de Sant’Agata Bolognese i associant-se amb una empresa d’enginyeria liderada per Giotto Bizzarrini, presentant aquell mateix any el seu primer model, el 350 GTV.

Però l’autèntica revolució arribaria l’any 1965 amb la presentació d’un xassís al saló de l’Automòbil de Torí. Evidentment no era un xassís qualsevol, sinó que representava un projecte dels enginyers Dallara i Stanzani totalment innovador: gairebé provinent de la competició, situava el motor de 12 cilindres darrere l’habitacle en posició transversal central. Ferruccio va aprovar immediatament el projecte i Nuccio Bertone es va posicionar com carrosser del que seria un dels models més mítics de la marca, el Lamborghini Miura.

Anys després la marca va dissenyar un model que de nou trencaria tots els esquemes dels vehicles esportius que hi havia fins aleshores, el Lamborghini Countach. I al llarg dels anys tant Lamborghini com Ferrari han continuat dissenyant models que gairebé han obtingut l’estatus d’històrics des del seu naixement.

Per part de la marca de Maranello, els Ferrari 288 GTO, l’F40 (últim model que va veure en vida Enzo Ferrari), l’F50, l’Enzo (que porta el nom del fundador de la marca en el seu honor) o recentment el Ferrari LaFerrari són uns dels models més emblemàtics, mentre que per part de la marca de Sant’Agata Bolognese els models més destacats històricament han sigut, a més dels mencionats Miura i Countach, els Diablo, Murciélago, Aventador, Gallardo, Huracán i un llarg etcètera.

L’any 1969 Enzo Ferrari va cedir el 50% de les accions de la seva empresa al Grup FIAT, conscient que era necessari capital extern per sobreviure econòmicament, i per la seva banda el Grup Volkswagen –i més concretament Audi- va realitzar la compra de Lamborghini l’any 1998. Avui en dia, tot i que totes dues pertanyen a un grup automobilístic, tenen encara la salut financera suficient per continuar la seva rivalitat.

Quan vols ser algú, condueixes un Ferrari. Quan ja ets algú, condueixes un Lamborghini Frank Sinatra - Cantant i actor

Més enllà de les opinions personals de cadascú, és gairebé impossible discernir un guanyador clar. El que totes dues marques comparteixen és l’esperit esportiu, la passió per l’automòbil i una rivalitat que diàriament les fa tractar de superar a l’adversari en una lluita que sembla no tenir fi. I per a tots els que ens considerem apassionats del món automobilístic això és una gran notícia.