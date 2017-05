Emmanuel Macron estrena el nou DS 7 Crossback

França és un país de tradicions, com demostra el fet que els presidents de la República utilitzin sempre cotxes francesos per als seus desplaçaments oficials. El DS està lligat a la figura del president de la República des dels temps de De Gaulle, que utilitzava un Citröen DS com a vehicle oficial ja fa mig segle.

El nou president gal, Emmanuel Macron, va estrenar el nou model de Citröen -anomenat DS 7 Crossback- per a la tradicional desfilada pels Camps Elisis de París, després de ser nomenat president de la República.

El president francès sempre ha utilitzat un cotxe nacional per fer les funcions de vehicle oficial des dels temps de De Gaulle

El DS 7 Crossback utilitzat pel president va fer ahir el seu debut internacional, per bé que corresponia a una edició especial anomenada Presidential DS 7 Crossback. Aquesta edició especial, que Citroën ha estat enllestint els últims set mesos, es diferencia del model presentat a Ginebra per les llandes de vint polzades i el sostre descapotable (no disponible en la versió normal).

Més enllà de les diferències visuals, el vehicle presidencial disposa de blindatge especial i un sistema de comunicacions especial, que han de permetre mantenir comunicat el president en tot moment. Quant a la mecànica, el cotxe de Macron disposa del mateix sistema híbrid del DS 7 Crossback, que genera 300 CV de potència.