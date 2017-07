Bona actuació dels pilots catalans a la Baja Aragón

El qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota) va guanyar la seva quarta Baja Aragón el cap de setmana passat, després d’imposar-se a l’argentí Orlandor Terranova i el finès Mikko Hirvonen, que van completar el podi turolenc, tots dos al volant d’un Mini.

Classificació final cotxes Nasser al-Attiyah (Qat/Toyota) 6:40:20 Orlando Terranova (Arg/Mini) a 2:35 Mikko Hirvonen (Fin/Mini) 3:06 Nani Roma (Cat/Toyota) 8:23 Leeroy Poulter (RSA/Toyota) 11:45

El català Nani Roma, al volant d’un Toyota Hilux, només va poder ser quart per culpa d’una punxada el divendres que el va penalitzar tot el cap de setmana. Val a dir que, tot i la punxada incial, el de Folgueroles va completar grans actuacions la segona i la tercera etapa, que malauradament no van ser suficients per recuperar el temps perdut. Amb tot, convé recordar que aquesta ha sigut la primera carrera del de Folgueroles en la present temporada. I és que la Baja Aragón serveix per calibrar l’estat dels pilots de cara al Dakar, que se celebrarà en tan sols cinc mesos.

Val la pena destacar també el bon paper d’Isidre Esteve, segon classificat a la seva categoria -campionat d’Espanya, amb cotxes menys potents- i dinovè a la general, al volant d’un Sodicar Proto BV6.

Barreda domina amb mà de ferro

Pel que fa a les motos, el castellonenc Joan Barreda ha governat amb mà de ferro la Baja Aragón d’enguany, i ha segellat un temps final de 6 hores i 50 minuts, a més de sis minuts del pilot de Canet de Mar Joan Pedrero, segon classificat després de la penalització del santcugatenc David Adrià per excés de velocitat en un control. El francès Michael Metge, fins fa poc escuder de Barreda, va completar el podi a Terol.

Pel que fa als quads el vencedor final ha sigut Arnald Martins, seguit de l’aragonès Mario Gajón i de Miguel Antonio Esteban.