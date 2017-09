Seat León Cupra R, la sublimació de l'espècie

Ara fa uns quants mesos us vam avançar, en exclusiva, que Seat estava treballant en una versió més potent del León Cupra, que rebria el nom de Cupra R. En el moment que vam publicar la nostra informació es parlava d’una versió pràcticament de carreres amb 340 CV de potència, però la confirmació oficial de Seat, d'aquest dilluns mateix, confirma potències de 300 i 310 cavalls, sempre associats a un esquema de tracció davantera i la possibilitat d’escollir entre un canvi manual o automàtic (DSG) de sis velocitats.

El nou León Cupra R serà una edició limitada i exclusiva de 799 unitats que incorpora peces de fibra de carboni, com ara els espòilers o el difusor posterior, retrovisors de color coure, llandes exclusives o passos de roda pronunciats amb millor sistema de ventilació per evitar el sobreescalfament dels frens, signats per Brembo.

El León Cupra R seguirà utilitzant el motor 2.0 TSI de quatre cilindres que ha utilitzat fins ara

El xassís del Cupra R també estarà preparat per Seat Sport, responsable del departament de competició dels de Martorell. Aquesta edició limitada inclou un nou sistema de suspensió davantera, heretat directament dels Cupra de competició dels del Baix Llobregat i un reajustament del sistema de regulació electrònica de suspensió DCC, per ajustar-lo més a les exigències pròpies d’un circuit.

Els interiors també es modificaran lleugerament amb l’aparició de nous detalls acabats en fibra de carboni i pell girada o Alcántara, com ara el pom del canvi de marxes, ajustaments de la consola central. Amb l'ús intensiu dels materials lleugers, el nou Cupra R és més lleuger -encara no en tenim les dades oficials- i potser podria intentar un nou assalt a Nürburgring per convertir-se en el cotxe de tracció davantera més ràpid al mític traçat alemany.

El model més exclusiu i esportiu de la història de Seat estarà a la venda abans de final d’any, i els compradors podran escollir entre tres colors de carrosseria anomenats 'midnight black', 'Pirineos grey' (de sèrie) i l’exclusiu 'matt grey', que tindrà un sobrecost.