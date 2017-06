Porsche torna a guanyar les 24 Hores de Le Mans

Porsche i Toyota eren els dos grans favorits per guanyar les 24 Hores de Le Mans, però ha anat d'un pèl que no guanyés la mítica cursa de resistència cap dels dos grans constructors. Toyota, que venia de marcar una 'pole' històrica, feia bons els pronòstics i governava amb mà de ferro la carrera durant les primeres hores de competició mostrant la superioritat del seu TS050 Hybrid, mentre que el seu gran rival alemany tenia prou feina intentant seguir el ritme dels nipons.

De fet, a la tercera hora de cursa el Porsche 919 Hybrid #2 havia d'entrar a box durant més de 19 voltes per solucionar un problema mecànic amb el motor elèctric de les rodes davanteres, mentre que l'altre 919, el #1, no podia seguir el ritme dels TS050 Hybrid #7 i #8, que marcaven el millor registre volta rere volta.

Les coses, però, s'han començat a tòrcer als volts de les 22.00 quan el Toyota #8 de Sébastien Buemi entrava a box envoltat de fum a causa d'una avaria greu del motor elèctric davanter.

Avançada la nit el Toyota #7 de Kamui Kobayashi –autor de la 'pole' el dia abans– es quedava sense embragatge i s'havia de retirar quan liderava la prova. L'últim Toyota que quedava en pista, el TS050 Hybrid #9 de Nicolas Lapierre, tenia un accident a les 02.00 i s'havia de retirar, cosa que deixava els japonesos sense opció a la victòria.

Quan tot semblava que seria un camí de roses per a Porsche, l'alemany André Lotterer, un pilot molt experimentat i que ha guanyat unes quantes vegades a Le Mans, es quedava sense potència i havia de retirar el Porsche 919 Hybrid #1.

